Дізнайтесь в матеріалі, коли відбудеться престижна премія Оскар. А також, у яких двох номінаціях змагатиметься український документальний фільм "20 днів у Маріуполі".

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"20 днів у Маріуполі' змагається за Оскар: фільм увійшов у шорт-лист у двох номінаціях

Українська документальна стрічка "20 днів у Маріуполі" визнана у шорт-листі престижної кінопремії Оскар 2024 у двох категоріях: "Найкращий документальний повнометражний фільм" та "Найкращий міжнародний фільм". Про це повідомили на офіційному сайті кінопремії.

Анонс номінантів для 96-го вручення премії Оскар заплановано на 23 січня 2024 року, а урочиста церемонія відбудеться 10 березня.

"20 днів у Маріуполі" – це "трансляція пекла на землі"

Фільм про початок повномасштабного вторгнення в Маріуполь. Гуманітарна трагедія, спричинена облогою: масові поховання, виявлені злочини російських військ, подробиці діяльності медичного персоналу та обстріли пологового будинку, – усе це побачив світ завдяки Мстиславу Чернову.

Нещодавно фільм також визнали одним із найкращих у США. Робота українського режисера увійшла до десятки найкращих і зайняла шосте місце у рейтингу The Guardian.

"20 днів у Маріуполі": дивіться онлайн трейлер фільму