Повторный прокат картины ограничен – посмотреть ее можно будет в короткий промежуток времени только в избранных кинотеатрах. Читайте в материале Кино 24, в каких городах и когда можно будет посмотреть "20 дней в Малиуполе".

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"20 дней в Мариуполе" выходит в кино: когда премьера

14 марта на большие экраны избранных кинотеатров возвращается документальная картина "20 дней в Мариуполе" украинского режиссера Мстислава Чернова.

Просмотр ленты будет доступен только в избранных кинотеатрах: в Киеве, Львове, Днепре, Харькове, Одессе, Луцке, Ровно, Черновцах, Броварах, Гатном, Дрогобыче, Александрии, Буче, Умани, Софиевской Борщаговке, Ивано-Франковске, Нововолынске, Виннице, Хмельницком, Кременчуге, Каменце-Подольском, Узине, Белой Церкви, Нежине, Вишневом, Кривом Роге, Коломые, Измаиле, Сумах, Черкассах, Запорожье, Житомире.

Некоторые площадки проведут только один показ в отдельные дни. Актуальный перечень кинотеатров можно найти на странице фильма (список обновляется). Выход ленты на украинских онлайн-платформах запланирован в ближайшее время.

"20 дней в Мариуполе": что известно о фильме-победителе Оскара-2024

Фильм создали члены команды Associated Press, которые стали последними международными журналистами в окруженном Мариуполе. Они продолжили работу в осаде и зафиксировали кадры, которые позже стали определяющими образами войны: смерти детей, массовые захоронения, разбомбленный роддом и другие ужасы российских преступлений

Впервые картина увидела свет на "Сандэнсе" – одном из главных фестивалей независимого кино в США – в секции World Cinema Documentary Competition. Лента получила Приз зрительских симпатий.

Украинская премьера состоялась на фестивале Docudays UA, где "20 дней в Мариуполе" стал Лучшим фильмом Национального конкурса, а также обладателем Приза зрительских симпатий.

"20 дней в Мариуполе": смотрите онлайн трейлер фильма

На ленту очень хорошо реагируют профессиональные эксперты мирового уровня. Вот, что они говорят о "20 дней в Мариуполе":

Los Angeles Times отметили, что картина "приковывает внимание", The Hollywood Reporter сравнили ее с "ударом под дых", а Harper's Bazaar написали, что "посмотреть фильм Чернова – человеческий долг каждого". Украинское издание NV назвало ленту "светом против тьмы в информационной битве", а Лирум отметило, что это – "безусловно, журналистский подвиг".

Поэтому ожидайте премьеру ленты в своем месте и обязательно посмотрите фильм о правде и истории, которая сегодня пишется прямо на наших глазах.