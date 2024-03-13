Повторний прокат картини обмежений – подивитися її можна буде у короткий проміжок часу лише в обраних кінотеатрах. Читайте в матеріалі Кіно 24, у яких містах та коли можна буде подивитись "20 днів у Маліуполі".

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"20 днів у Маріуполі" виходить у кіно: коли прем'єра

14 березня на великі екрани обраних кінотеатрів повертається документальна картина "20 днів у Маріуполі" українського режисера Мстислава Чернова.

Перегляд стрічки буде доступний лише в обраних кінотеатрах: в Києві, Львові, Дніпрі, Харкові, Одесі, Луцьку, Рівному, Чернівцях, Броварах, Гатному, Дрогобичі, Олександрії, Бучі, Умані, Софіївській Борщагівці, Івано-Франківську, Нововолинську, Вінниці, Хмельницькому, Кременчуку, Кам’янці-Подільському, Узині, Білій Церкві, Ніжині, Вишневому, Кривому Розі, Коломиї, Ізмаїлі, Сумах, Черкасах, Запоріжжі, Житомирі.

Деякі майданчики проведуть лише один показ в окремі дні. Актуальний перелік кінотеатрів можна знайти на сторінці фільму (список оновлюється). Вихід стрічки на українських онлайн-платформах запланований найближчим часом.

"20 днів у Маріуполі": що відомо про фільм-переможця Оскара-2024

Фільм створили члени команди Associated Press, які стали останніми міжнародними журналістами в оточеному Маріуполі. Вони продовжили роботу в облозі та зафіксували кадри, які пізніше стали визначальними образами війни: смерті дітей, масові поховання, розбомблений пологовий будинок та інші жахи російських злочинів

Вперше картина побачила світ на "Санденсі" – одному з головних фестивалів незалежного кіно у США – у секції World Cinema Documentary Competition. Стрічка здобула Приз глядацьких симпатій.

Українська прем'єра відбулася на фестивалі Docudays UA, де "20 днів у Маріуполі" став Найкращим фільмом Національного конкурсу, а також володарем Призу глядацьких симпатій.

"20 днів у Маріуполі": дивіться онлайн трейлер фільму

На стрічку дуже добре реагують найпрофесійніші експерти світового рівня. Ось, що вони кажуть про "20 днів у Маріуполі":

Los Angeles Times відзначили, що картина "приковує увагу", The Hollywood Reporter порівняли її з "ударом під дих", а Harper’s Bazaar написали, що "подивитися фільм Чернова – людський обов'язок кожного". Українське видання NV назвало стрічку "світлом проти пітьми в інформаційній битві", а Лірум зазначило, що це – "безумовно, журналістський подвиг".

Тому очікуйте прем'єру стрічки у своєму місці та обов'язково подивіться фільм про правду та історію, яка сьогодні пишеться просто на наших очах.