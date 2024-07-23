"20 дней в Мариуполе" получил Оскар в 2024 году в категории "Лучший документальный фильм". Двойная номинация на Grierson Awards дает возможность ленте получить еще больше внимания и поддержки на мировой арене.

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"20 дней в Мариуполе" номинирован на Grierson Awards в Британии: подробности

Украинский фильм о войне в Украине получил номинации в двух категориях на престижной британской премии Grierson Awards. Он претендует на победу в номинациях "Лучший документальный фильм о текущих событиях" и "Лучший документальный фильм о кино".

Эти фильмы по-настоящему объединяют зрителей, раскрывая характеры и взгляды, которые ранее не были заметны,

– заявила председатель The Grierson Trust о номинированных лентах.

"20 дней в Мариуполе": смотрите онлайн трейлер фильма

Фильм борется за награды вместе с другими известными лентами, среди которых документальные фильмы о Борисе Джонсоне и Ронни О'Салливане. Фильм о Борисе Джонсоне освещает его политическую карьеру и важные события, связанные с его деятельностью, тогда как лента о Ронни О'Салливане рассказывает о его трудном пути к успеху в мире спорта.