"20 дней в Мариуполе" лауреата Пулитцеровской премии выйдет в августе: смотрите трейлер

Документальная картина "20 дней в Мариуполе" лауреата Пулитцеровской премии Мстислава Чернова выйдет в кино 31 августа. Лента фиксирует безжалостный штурм города, начатый российскими войсками рокового утра 24 февраля 2022 года.

"20 дней в Мариуполе" создан из эксклюзивных кадров, снятых последними международными журналистами в оккупированном городе. Создатели картины показали первый трейлер.

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Что известно о фильме "20 дней в Мариуполе"

Фильм создан командой журналистов Associated Press, ставших последними иностранными корреспондентами, оказавшимися в окруженном Мариуполе. В сложных условиях они продолжали делать репортажи и документировать события, ставшие определяющими образами войны: смерти детей, многочисленные массовые захоронения, разрушение роддома и другие ужасные российские преступления.

"20 дней в Мариуполе" стал режиссерским дебютом военного корреспондента (с опытом в Сирии, Нагорном Карабахе, Ливии, Ираке, Секторе Газа, Афганистане), фотографе, видеографе и писателе Мстиславе Чернове. Также в создании картины принимали участие фотограф Евгений Малолетка и продюсер и журналист Василиса Степаненко. За работу в осажденном Мариуполе они получили Пулитцеровскую премию, которая считается самой престижной журналистикой.

"20 дней в Мариуполе": смотрите трейлер

Международное признание

В рамках секции World Cinema Documentary Competition. Фильм получил Приз зрительских симпатий. Украинская премьера состоялась на фестивале Docudays UA, где "20 дней в Мариуполе" стал лучшим фильмом Национального конкурса, а также обладателем Приза зрительских симпатий.

Также картина получила награды Международного кинофестиваля в Кливленде (США), DocAviv (Израиль), Sheffield DocFest (Великобритания), DocEdge (Новая Зеландия), Премий Cinema for Peace (Германия) и Royal Television Society (Великобритания).

Отзывы на фильм

Отзывы выдающихся изданий также впечатляют: Los Angeles Times отмечает, что фильм "приковывает внимание", The Hollywood Reporter сравнивает его с "ударом под дыхание", а Harper's Bazaar пишет, что "посмотреть фильм Чернова - человеческая обязанность каждого". В Украине же издание NV назвало ленту "светом против тьмы в информационной битве", а Лирум подчеркнуло, что это "непременно, журналистский подвиг".