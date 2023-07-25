24 Канал собрал интересные факты о фильме, чтобы вы больше узнали о нем и запланировали поход в кино. Имел ли фильм государственную поддержку – узнайте ниже.
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7 интересных фактов об украинском фильме "Отец"
- "Отец" сочетает в себе детектив и психологическую семейную драму. Параллельно развиваются несколько детективных линий на фоне внутренней трансформации героя и тоски по отцу.
- Для Александра Кобзаря "Отец" – дебютная работа, где он выступил автором идеи, сосценаристом, режиссером и исполнителем главной роли.
- После тестового просмотра фильма исполнитель одной из ролей Народный артист Украины Богдан Бенюк признался, что он себя еще не видел.
- Часть съемок фильма происходила на временно оккупированной территории Украины, а именно Бердянскую и Геническую на берегу Азовского моря. Съемки также проходили в Запорожье, Киеве и области.
- Авторы фильма вдохновлялись работами американского художника 20 века Эндрю Вайета. Сцены из фильма частично воспроизводят его самые известные работы.
- "Отец" – независимый проект. Фильм снимался на средства частных лиц, без государственной поддержки.
- Одну из ролей в фильмы сыграл сын режиссера Александра Кобзаря – Прохор.
По сюжету Влад Артемьев уже более 25 лет не общается с отцом. Внезапный звонок мог спасти отношения мужчин, однако разговор так и не состоялся… Почему отец и сын четверть века не смогли найти общий язык и что заставляет Артемьева младшего вернуться в родительский домик на берегу Азовского моря? Узнаете впоследствии.
"Отец" 2023: смотрите трейлер