Обычно заурядный зритель запоминает в фильме только главных актеров или режиссера. Люди профессионального круга знают имена операторов. Однако, к сожалению, очень редко кто задумывается о роли художника-постановщика. Однако, просмотрев фильм "Отец", становится ясно, что именно визуальные решения влияют на атмосферу фильма в целом.

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Как фильм "Отец" воспроизвел работы талантливого художника Эндрю Вайета

Лента отличается выдержанной стилистикой, поэтому 24 Канал решил поговорить с художником-постановщиком фильма Александром Тетериным.

В своей работе Александр вдохновляется работами таких талантливых художников-постановщиков, как Питер Ламонт ("Титаник", 1997 год), Алин Бонетто ("Амели", 2000 год), Степан Андраникян ("Цвет граната", 1968 год).

Знакомство со сценарием будущего фильма "Отец" стало для Александра приятной неожиданностью. Он сразу почувствовал сюжет, атмосферу ленты и то, какие творческие замыслы можно воплотить в работе над ним.

Основным референтом для визуального решения стали картины известного американского художника Эндрю Вайета. Это известный американский художник, прославившийся своими реалистическими импрессионистическими картинами. Художник оказал большое влияние на американскую культуру и искусство, его работы экспонируются в многочисленных музеях по всему миру.

Будущая основная локация ассоциировалась у меня с картиной Эндрю Вайета "Ветер с моря" (Wind from the sea), 1947 год. Оказалось, что такие ассоциации были и у режиссера с оператором. Поэтому нам сразу захотелось оживить и другие полотна художника.

– сказал он.

"Картины Вайета несут в себе медитативный, философский, вдумчивый настрой, с нотками тревоги. Интересным фактом является то, что художник намеренно никогда не покидал простора родного штата, чтобы не было лишних впечатлений и влияний на его деятельность. Кроме того, американские пейзажи на картинах очень похожи на пейзажи нашего Приазовья", – комментирует Александр.

Кроме картины "Ветер с моря" в фильме также можно найти воплощение таких работ Вайета, как "По течению" (Adrift) 1982 год, "Кристина Ольсон" (Christina Olson) 1947 год, "Шквал" (Squall) 1986 год, "В воздухе" (Airborne) 1996 год и другие.

По словам Александра, в фильме воплощено более 20 работ Эндрю Вайета. Если подробно рассмотреть кадры из фильма, весь реквизит не случайно находится на своем месте – он подчиняется ритмам картин. Интересно то, что даты написания этих работ совпадают с датами периода детства главного героя, то есть по смыслу живые картины являются как воспоминаниями персонажа. Ниже смотрите фрагмент "Этюда холостяка".

Кадр, построенный по картине "Главная спальня" 1965 год. Александр считает его одним из самых важных и самых удачных.

Собственно, эта картина придала крылья нашему отважному началу, с нее началось построение всего фильма. Когда она воплотилась в жизнь, когда оператор светом озарил ее – это было невероятно, мы на правильном пути!

– подчеркивает художник-постановщик.

Александр отмечает, что очень важна в его работе "песня в унисон" в связке режиссер-оператор-художник. Именно творческий диалог между всеми участниками процесса способствует яркому результату.

У каждого художника есть определенная работа мечты. Мы спросили у Александра над каким фильмом ему бы больше всего хотелось поработать. Наиболее дерзкой своей мечтой он считает историю о Клеопатре. Верим, что это обязательно будет воплощено в жизнь и в будущем мы увидим яркую украинскую ленту о царице Египта, где визуальное решение будет принадлежать именно Александру Тетерину!