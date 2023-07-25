24 Канал зібрав цікаві факти про фільм, аби ви більше дізналися про нього і запланували собі похід в кіно. Чи мав фільм державну підтримку – дізнавайтеся нижче.

Дивіться також Як фільм "Батько" відтворив роботи відомо художника Ендрю Вайєта: неймовірні кадри

7 цікавих фактів про український фільм "Батько"

"Батько" поєднує в собі детектив та психологічну сімейну драму. Паралельно розвиваються кілька детективних ліній на фоні внутрішньої трансформації героя та туги за батьком. Для Олександра Кобзаря "Батько" – дебютна робота, де він виступив автором ідеї, співсценаристом, режисером та виконавцем головної ролі. Після тестового перегляду фільму виконавець однієї з ролей Народний артист України Богдан Бенюк зізнався, що він себе таким ще не бачив. Частина зйомок фільму відбувалась на нині тимчасово окупованій території України, а саме Бердянську та Генічеську на березі Азовського моря. Також зйомки проходили у Запоріжжі, Києві та області. Автори стрічки надихались роботами американського художника 20 століття Ендрю Вайєта. Сцени з фільму частково відтворюють його найвідоміші роботи. "Батько" – незалежний проєкт. Фільм знімався за кошти приватних осіб, без державної підтримки. Одну з ролей у фільми зіграв син режисера Олександря Кобзаря – Прохор.

За сюжетом, Влад Артем'єв вже понад 25 років не спілкується з батьком. Раптовий дзвінок міг врятувати стосунки чоловіків, проте розмова так і не відбулась… Чому батько та син чверть століття не змогли порозумітися та що змушує Артем'єва молодшого повернутись у батьківський будиночок на березі Азовського моря? Дізнаєтеся згодом.

"Батько" 2023: дивіться трейлер