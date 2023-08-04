"20 днів у Маріуполі" створений з ексклюзивних кадрів, знятих останніми міжнародними журналістами в окупованому місті. Творці картини показали перший трейлер.

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Що відомо про фільм "20 днів у Маріуполі"

Фільм створений командою журналістів Associated Press, які стали останніми іноземними кореспондентами, що опинилися в оточеному Маріуполі. Під час складних умов вони продовжували робити репортажі та документувати події, які стали визначальними образами війни: смерті дітей, численні масові поховання, руйнування пологового будинку та інші жахливі російські злочини.

"20 днів у Маріуполі" став режисерським дебютом воєнного кореспондента (з досвідом у Сирії, Нагірному Карабасі, Лівії, Іраку, Секторі Газа, Афганістані), фотографа, відеографа та письменника Мстислава Чернова. Також у створенні картини брали участь фотограф Євген Малолєтка та продюсерка й журналістка Василіса Степаненко. За роботу в обложеному Маріуполі вони отримали Пулітцерівську премію, яка вважається найпрестижнішою в галузі журналістики.

"20 днів у Маріуполі": дивіться трейлер

Міжнародне визнання

У межах секції World Cinema Documentary Competition. Фільм отримав Приз глядацьких симпатій. Українська прем'єра відбулася на фестивалі Docudays UA, де "20 днів у Маріуполі" став Найкращим фільмом Національного конкурсу, а також володарем Призу глядацьких симпатій.

Також картина отримала нагороди Міжнародного кінофестивалю у Клівленді (США), DocAviv (Ізраїль), Sheffield DocFest (Велика Британія), DocEdge (Нова Зеландія), Премій Cinema for Peace (Німеччина) та Royal Television Society (Велика Британія).

Відгуки на фільм

Відгуки видатних видань також вражають: Los Angeles Times відзначає, що фільм "приковує увагу", The Hollywood Reporter порівнює його з "ударом під дих", а Harper’s Bazaar пише, що "подивитися фільм Чернова — людський обов’язок кожного". В Україні ж видання NV назвало стрічку "світлом проти пітьми в інформаційній битві", а Лірум підкреслило, що це "безумовно, журналістський подвиг".