Где можно посмотреть "20 дней в Мариуполе" - первый украинский фильм, получивший Оскар

После победы на премии Оскар долгожданный фильм "20 дней в Мариуполе" привлек внимание всего мира. Сейчас законно ленту можно посмотреть только в одном кинотеатре и на нескольких стриминговых платформах.

В частности, на сайте Microsoft, где прокат оскароносной кинокартины стоит 4 фунта, то есть около 200 гривен. О других площадках, где есть возможность посмотреть фильм – смотрите в материале Кино 24.

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Где можно посмотреть "20 дней в Мариуполе"

Триумфатор Оскара пока недоступен на популярных украинских стриминговых платформах, однако зрители могут приобрести ленту на других ресурсах:

Кроме того, известно, что сейчас "20 дней в Мариуполе" есть в прокате кинотеатра "Жовтень", что в Киеве.

В то же время в США фильм доступен на ютуб-канале Frontline PBS (Службы общественного вещания) на английском языке с субтитрами. Такая возможность для американцев появилась еще в ноябре 2023 года.

Что известно о "20 дней в Мариуполе"