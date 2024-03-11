В частности, на сайте Microsoft, где прокат оскароносной кинокартины стоит 4 фунта, то есть около 200 гривен. О других площадках, где есть возможность посмотреть фильм – смотрите в материале Кино 24.
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Где можно посмотреть "20 дней в Мариуполе"
Триумфатор Оскара пока недоступен на популярных украинских стриминговых платформах, однако зрители могут приобрести ленту на других ресурсах:
Кроме того, известно, что сейчас "20 дней в Мариуполе" есть в прокате кинотеатра "Жовтень", что в Киеве.
В то же время в США фильм доступен на ютуб-канале Frontline PBS (Службы общественного вещания) на английском языке с субтитрами. Такая возможность для американцев появилась еще в ноябре 2023 года.
Что известно о "20 дней в Мариуполе"
- Документальный фильм, созданный украинским журналистом Мстиславом Черновым, фотографом Евгением Малолеткой и продюсером Василисой Степаненко, показывает ужасные разрушения и потери, которые понесли жители Мариуполя после российского вторжения.
- Съемочная группа, которая стала единственными журналистами в городе, смогла выехать из Мариуполя только 15 марта 2022, после открытия гуманитарного коридора. Они собрали более 30 часов материала.
- Лента получила международное признание, одержав премию Оскар. В то же время фильм также получил престижную награду BAFTA, а команда, которая над ним работала, была отмечена Пулитцеровской и Шевченковской премиями.