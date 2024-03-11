После победы на Оскаре: команда "20 дней в Мариуполе" обратилась к украинцам

Мстислав Чернов, Евгений Малолетка и Василиса Степаненко записали видеообращение для соотечественников после церемонии награждения кинопремии Оскар. Они поблагодарили украинских военных.

Кроме того, признались, кому посвятили свою победу. До этого Мстислав со слезами на глазах произнес мощную речь. Режиссер тогда отметил, что готов отдать свой Оскар за то, чтобы Россия "не убивала десятки тысяч украинцев и освободила всех военных и гражданских, которые в плену".

Советуем Для весенних вечеров: 5 высокорейтинговых мини-сериалов с небанальным сюжетом

Что команда "20 дней в Мариуполе" сказала после победы на Оскаре

Мстислав, Евгений и Василиса поблагодарили защитников и посвятили свою победу украинцам.

Для нас большая честь представлять Украину на церемонии Оскар. Эта статуэтка, эта победа для украинцев. Для мариупольцев. Спасибо всем, кто защищает нашу страну. И борется за нашу свободу,

– сказал Мстислав Чернов.

"20 дней в Мариуполе" торжествовал на Оскаре-2024