После победы на Оскаре: команда "20 дней в Мариуполе" обратилась к украинцам
Источник:Мстислав Чернов
Мстислав Чернов, Евгений Малолетка и Василиса Степаненко записали видеообращение для соотечественников после церемонии награждения кинопремии Оскар. Они поблагодарили украинских военных.
Кроме того, признались, кому посвятили свою победу. До этого Мстислав со слезами на глазах произнес мощную речь. Режиссер тогда отметил, что готов отдать свой Оскар за то, чтобы Россия "не убивала десятки тысяч украинцев и освободила всех военных и гражданских, которые в плену".
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Что команда "20 дней в Мариуполе" сказала после победы на Оскаре
Мстислав, Евгений и Василиса поблагодарили защитников и посвятили свою победу украинцам.
Для нас большая честь представлять Украину на церемонии Оскар. Эта статуэтка, эта победа для украинцев. Для мариупольцев. Спасибо всем, кто защищает нашу страну. И борется за нашу свободу,
– сказал Мстислав Чернов.
"20 дней в Мариуполе" торжествовал на Оскаре-2024
- Лента была номинирована в категории "Лучший полнометражный документальный фильм". За победу она соревновалась с кинокартинами "Убить тигра", "Вечная память", "Четыре дочери", "Бобби Вайн: Народный президент".
- Интересно, что по ставкам букмекеров именно "20 дней в Мариуполе" имел больше всего шансов на победу, и этот прогноз в конце концов оказался правдивым.
- В документальном фильме показано жизнь жителей Мариуполя в начале полномасштабного вторжения, когда российские военные безжалостно бомбили город, разрушая его и убивая людей, которые там остались.