Известно, что Джимми Киммел в четвертый раз станет ведущим церемонии вручения премии. Узнайте в материале номинантов на Оскар-2024.

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Номинанты на Оскар-2024

Самый лучший фильм:

"Американское чтиво"

"Анатомия падения"

"Барби"

"Оставленные"

"Убийцы цветочного полнолуния"

"Маэстро"

"Оппенгеймер"

"Прошлые жизни"

"Бедные создания"

"Зона интересов" Лучший актер: Брэдли Купер, "Маэстро"

Колман Доминго, "Растин"

Пол Джаматти, "Оставленные"

Киллиан Мерфи, "Оппенгеймер"

Джеффри Райт, "Американское чтиво" Лучшая актриса: Лили Гладстон, "Убийцы цветочного полнолуния"

Сандра Хюллер, "Анатомия падения"

Кэри Маллиган, "Маэстро"

Эмма Стоун, "Бедные создания"

Аннет Беннинг, "Дайана Найед" Лучший режиссер: Джонатан Глейзер, "Зона интересов"

Йоргос Лантимос, "Бедняжные создания"

Кристофер Нолан, "Оппенгеймер"

Мартин Скорсезе, "Убийцы цветочного полнолуния"

Жюстин Трие, "Анатомия падения" Лучшая актриса второго плана: Эмили Блант, "Оппенгеймер"

Даниэль Брукс, "Цвет пурпурный"

Джоди Фостер, "Дайана Найед"

Давайн Джой Рэндольф, "Оставленные"

Америка Феррера, "Барби" Лучший актер второго плана: Райан Гослинг, "Барби"

Стерлинг Браун, "Американское чтиво"

Роберт Де Ниро, "Убийцы цветочного полнолуния"

Роберт Дауни Младший, "Оппенгеймер"

Марк Руффало, "Бедные создания" Лучший адаптированный сценарий: "Барби"

"Американское чтиво"

"Бедные создания"

"Оппенгеймер"

"Зона интересов" Лучший оригинальный сценарий: "Май, декабрь"

"Маэстро"

"Оставленные"

"Прошлые жизни"

"Анатомия падения" Лучший иностранный фильм: "Идеальные дни" (Япония)

"Общество снега" (Испания)

"Учительская" (Германия)

"Зона интересов" (Великобритания)

"Я – Капитан" (Италия) Лучший анимационный фильм: "Элементарно"

"Нимона"

"Человек-паук: Сквозь Вселенную"

"Мальчик и птица"

"Мечты работа" Лучший документальный фильм: "20 дней в Мариуполе"

"Убить тигра"

"Вечная память"

"Четыре дочери"

"Бобби Уайн: Народный президент" Лучший оператор: "Оппенгеймер"

"Граф"

"Маэстро"

"Убийцы цветочного полнолуния"

"Бедные создания" Лучшие визуальные эффекты: "Творец"

"Годзилла: Минус один"

"Сторожевые Галактики. Часть 3"

"Миссия невыполнима: Смертельная расплата"

"Наполеон" Лучший композитор: "Американское чтиво"

"Убийцы цветочного полнолуния"

"Оппенгеймер"

"Бедные создания"

"Индиана Джонс и колесо судьбы" Лучший монтаж: "Убийцы цветочного полнолуния"

"Оппенгеймер"

"Бедные создания"

"Оставленные"

"Анатомия падения" Лучшие дизайны костюмов: "Барби"

"Убийцы цветочного полнолуния"

"Оппенгеймер"

"Бедные создания"

"Наполеон" Лучшие макияж и прически: "Голда"

"Маэстро"

"Оппенгеймер"

"Бедные создания"

"Снежное сообщество" Лучший игровой короткометражный фильм "После"

"Красное, белое и синее"

"Удивительная история Генри Шугара"

"Непобедимый"

"Рыцарь удачи" Лучший звук: "Барби"

"Маэстро"

"Оппенгеймер"

"Зона интересов"

"Творец"

"Миссия невыполнима: Смертельная расплата" Лучший короткометражный анимационный фильм: "Письмо к свинье"

"95 ощущений"

"Наша униформа"

"Pachyderme"

"Война закончилась. Вдохновленная музыкой Джона и Йоко" Лучший короткометражный фильм: "После"

"Удивительная история Генри Шугара"

"Неуязвимый"

"Рыцарь удачи"

"Красный, белый, синий" Лучший короткометражный документальный фильм: "Азбука книжного запрета"

"Парикмахер из Литл-Рока"

"Остров посередине"

"Последняя мастерская"

"Nǎi Nai и Wài Pó" Лучший художник-постановщик: "Барби"

"Убийцы цветочного полнолуния"

"Оппенгеймер"

"Бедные создания"

"Наполеон" Лучший грим и прически: "Голда"

"Маэстро"

"Оппенгеймер"

"Бедные создания"

"Общество снега" Лучшая песня: "What Was I Made For?" ("Барби")

"Road to Freedom" ("Растин")

"The Fire Inside" ("Жгучий горячий")

"I'm Just Ken" ("Барби")

"Wahzhazhe" ("Убийцы цветочного полнолуния")

Церемония вручения Оскара-2023 была исторической

Фильм, который еще 10 лет назад практически стал бы фаворитом, получил семь статуэток. Это научно-фантастическая эпопея "Все всегда и в то же время".

"Все всегда и одновременно": смотрите онлайн трейлер фильма

Мишель Йо была признана лучшей актрисой в прошлом году, став первой азиатской актрисой, получившей эту награду. Поэтому интересно, свидетелями каких исторических событий мы можем стать в этом году.