Известно, что Джимми Киммел в четвертый раз станет ведущим церемонии вручения премии. Узнайте в материале номинантов на Оскар-2024.
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Номинанты на Оскар-2024
Самый лучший фильм:
Церемония вручения Оскара-2023 была исторической
Фильм, который еще 10 лет назад практически стал бы фаворитом, получил семь статуэток. Это научно-фантастическая эпопея "Все всегда и в то же время".
"Все всегда и одновременно": смотрите онлайн трейлер фильма
Мишель Йо была признана лучшей актрисой в прошлом году, став первой азиатской актрисой, получившей эту награду. Поэтому интересно, свидетелями каких исторических событий мы можем стать в этом году.