Відомо, що Джиммі Кіммел учетверте стане ведучим церемонії вручення премії. Дізнайтесь в матеріалі номінантів на Оскар-2024.
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Номінанти на Оскар-2024
Найкращий фільм:
Церемонія вручення Оскара-2023 року була історичною
Фільм, який ще 10 років тому мало ймовірно став би фаворитом, отримав сім статуеток. Це науково-фантастична епопея "Все завжди й водночас".
"Все завжди й водночас": дивіться онлайн трейлер фільму
Мішель Йо була визнана кращою акторкою минулого року, ставши першою азійською акторкою, яка отримала цю нагороду. Тому цікаво, свідками яких історичних подій ми можемо стати цього року.