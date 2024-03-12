Он рассказал детали о создании лучшего документального фильма года. А также поделился, какие обстоятельства сопровождали его участие в фильме "20 дней в Мариуполе".

Советуем Для весенних вечеров: 5 высокорейтинговых мини-сериалов с небанальным сюжетом

Владимир Никулин о "20 дней в Мариуполе"

Главный герой ленты отметил, что работа Мстислава Чернова и других журналистов, имеет важное значение как для Украины, так и для всего мира. Никулин подчеркнул, что победа на Оскаре этого года имеет особую ценность для него лично, и он следил за церемонией.

Полицейский выразил благодарность команде журналистов, с которыми вместе они, рискуя своими жизнями, выезжали из Мариуполя. Они стали для него не просто рядовыми людьми, но и настоящими друзьями.

Я считаю, что тогда это было чрезвычайно важно, чтобы мир увидел эти события. Так как многие преступления, совершенные россиянами, остались в тени и до сих пор непризнанные в мире,

– отметил Владимир Никулин.

Владимир Никулин о фильме "20 дней в Мариуполе": смотрите видео

Полицейский сказал, что осознавал все риски, которым подвергает себя, своих детей, жену и съемочную команду ленты. Владимир рассказал, что на блокпостах даже был момент, когда он пристально всматривался в глаза российских военных. Тогда казалось, что сейчас их разоблачат и расстреляют. Однако он признает, что не мог поступить иначе, поэтому пришлось рисковать.

Я лично осознавал, потому что я должен это сделать. Другого пути не было. После того, как материалы увидел весь мир, после этого, как удар правды был нанесен России. После всех ужасных преступлений у нас был только такой вариант,

– рассказал Никулин.

Теперь стало известно, что "20 дней в Мариуполе" получил Оскар-2024 в номинации "Лучший документальный фильм". Поэтому все риски оправдали себя и мир может узнать правду о том, что происходит в Украине и какая безжалостная борьба продолжается до сегодняшнего дня.

"20 дней в Мариуполе" получил Оскар-2024: о чем лента

Фильм "20 дней в Мариуполе" рассказывает о начальных неделях боевых событий в Мариуполе во время полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году.

Над этим проектом работали режиссер Мстислав Чернов, фотограф Евгений Малолетка и продюсер и журналистка Василиса Степаненко. Они стали последними журналистами, которые документировали начало разрушений Россией Мариуполя, и за это получили все трое Пулитцеровскую премию. В 2024 году их также отметили Шевченковской премией.

Речь Мстислава Чернова на Оскаре-2024: смотрите видео

Этот фильм стал самым кассовым документальным фильмом в Украине в прошлом году, собрав 500 тысяч гривен только за первый уикенд проката.

Лента также признана лучшим документальным фильмом на британской кинопремии BAFTA. Кроме того, Мстислав Чернов получил престижную премию Гильдии режиссеров США за выдающиеся достижения в режиссуре документального кино.