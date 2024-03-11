Из международной телеверсии Оскар вырезали победу "20 дней в Мариуполе"

Международная кинопремия Оскар, где украинская документальная лента "20 дней в Мариуполе" получила награду, не обошлась без скандала. Из международной телеверсии премии вырезали момент с победой ленты в номинации.

В частности, на Оскаре лента "20 дней в Мариуполе" победила в номинации "Лучший полнометражный документальный фильм". Команда Суспильного, которая должна была транслировать эту версию, выразила возмущение инцидентом.

К теме Едва сдержал слезы: переводчик Оскара эмоционально отреагировал на триумф "20 дней в Мариуполе"

Победу "20 дней в Мариуполе" вырезали из телеверсии Оскара

Журналисты Суспильного отметили, что 11 марта, в 20:30 на телеканале Суспильное Культура был запланирован показ международной сокращенной версии 96 церемонии вручения наград премии Оскар.

Однако исполнительный продюсер телеканала Суспильне Культура Лукьян Галкин отметил, что после получения материалов для трансляции от организаторов команда обнаружила, что награждение украинских документалистов отсутствует.

Наша команда была шокирована и глубоко разочарована, когда не увидела в монтаже международной версии номинацию "Лучший полнометражный документальный фильм", где справедливую награду получила лента "20 дней в Мариуполе",

– отметил продюсер.

Он также напомнил, что в 2022 году для этой же номинации, в которой победу одержала документальная лента о российском оппозиционере, нашлось место в сокращенной версии, как и для политической речи его жены Юлии Навальной, принимавшей эту награду.

Команда Суспильного также выразила свое недовольство организаторами нынешней премии, компании The Walt Disney Company Limited. Кроме того, на канале Суспильне Культура покажут полную версию премии, которая сначала транслировалась в прямом эфире в ночь на 11 марта.

Лукьян Галкин также выразил надежду, что организаторы премии прислушаются к протесту украинской команды.

"20 дней в Мариуполе" получила Оскар