Он считает, что спич режиссера был гениальным в своей взвешенности и содержательности. В то же время Сергей объяснил, что триумф украинцев на кинопремии вызвал у него гордость и безграничное счастье, что к тому же сильно его растрогало.
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Как переводчик отреагировал на победу "20 дней в Мариуполе" во время Оскара
Сергей Тюпа с дрожащим голосом объя
Какую речь произнес Мстислав Чернов
Журналист отметил, что, к сожалению, он не может изменить историю, впрочем не будет терять возможность напоминать миру о реалиях войны в Украине, которую развязала Россия.
Наверное, я буду первым режиссером, который скажет это здесь: я хотел бы, чтобы этого фильма не было. Я хотел бы, чтобы Россия никогда не нападала на Украину, никогда не оккупировала наши города. Я бы отдал эту награду за то, чтобы Россия не убивала десятки тысяч моих соотечественников-украинцев, освободила всех украинских военных и гражданских, которые в плену,
– подчеркнул режиссер.
вил о победе украинского документального фильма на престижной кинопремии. Впоследствии он назвал это профессиональной слабостью.
Чувствовал маленькое мгновение безумия от счастья и гордости, а также страх, что могут тотально пустить нервы, и я не смогу произнести ни слова. Я вообще очень эмоциональный человек, и чтобы меня растрогать, много не надо. А здесь – первый украинский Оскар, гениальная в своей взвешенности и содержательности речь Мстислава Чернова, ответственность момента... Было от чего растрогаться,
– отметил переводчик.
Какую речь произнес Мстислав Чернов
Журналист отметил, что, к сожалению, он не может изменить историю, но не будет терять возможность напоминать миру о реалиях войны в Украине, которую развязала Россия.
Наверное, я буду первым режиссером, который скажет это здесь: я хотел бы, чтобы этого фильма не было. Я хотел бы, чтобы Россия никогда не нападала на Украину, никогда не оккупировала наши города. Я бы отдал эту награду за то, чтобы Россия не убивала десятки тысяч моих соотечественников-украинцев, освободила всех украинских военных и гражданских, которые в плену,
– подчеркнул режиссер.
"20 дней в Мариуполе" победил на Оскаре-2024
- Он получил золотую статуэтку за лучший полнометражный документальный фильм.
- Интересно, что лента была фаворитом среди букмекеров накануне церемонии, конкурируя с такими фильмами, как "Убить тигра", "Вечная память", "Четыре дочери" и "Бобби Вайн: Народный президент".
- Создателями оскароносной кинокартины стали журналист Мстислав Чернов, фотограф Евгений Малолетка и продюсер Василиса Степаненко, которые в конце февраля и в начале марта 2022 года фиксировали зверства, совершенные российскими военными в Мариуполе. Они были единственными представители СМИ, оставшиеся в городе после начала полномасштабного вторжения, и сняли более 30 часов щемящего контента.
- Важно, что "20 дней в Мариуполе" получил не только Оскар, но и уважаемую награду BAFTA. К тому же команду, которая работала над лентой, наградили Пулитцеровской и Шевченковской премиями за их важнейшую работу, которая показала миру ужасы российско-украинской войны.