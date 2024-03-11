Він вважає, що спіч режисера був геніальним у своїй виваженості та змістовності. Водночас Сергій пояснив, що тріумф українців на кінопремії викликав у нього гордість та безмежне щастя, що до того ж сильно його розчулило.

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Як перекладач відреагував на перемогу "20 днів у Маріуполі" під час Оскара

Сергій Тюпа з тремтячим голосом оголосив про перемогу українського документального фільму на престижній кінопремії. Згодом він назвав це професійною слабкістю.

Відчував маленьку мить божевілля від щастя та гордості, а також страх, що можуть тотально пустити нерви, і я не зможу вимовити ані слова. Я взагалі дуже емоційна людина, і щоб мене розчулити, багато не треба. А тут – перший український Оскар, геніальна у своїй виваженості та змістовності промова Мстислава Чернова, відповідальність моменту… Було від чого розчулитися,

– зазначив перекладач.

Яку промову виголосив Мстислав Чернов

Журналіст зазначив, що, на жаль, він не може зміни історію, втім не втрачатиме можливість нагадувати світові про реалії війни в Україні, яку розв'язала Росія.

Напевно, я буду першим режисером, який скаже це тут: я хотів би, щоб цього фільму не було. Я хотів би, щоб Росія ніколи не нападала на Україну, ніколи не окуповувала наші міста. Я б віддав цю нагороду за те, щоб Росія не вбивала десятки тисяч моїх співвітчизників-українців, звільнила всіх українських військових і цивільних, які в полоні,

– підкреслив режисер.

"20 днів у Маріуполі" переміг на Оскарі-2024