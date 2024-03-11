Він вважає, що спіч режисера був геніальним у своїй виваженості та змістовності. Водночас Сергій пояснив, що тріумф українців на кінопремії викликав у нього гордість та безмежне щастя, що до того ж сильно його розчулило.
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Як перекладач відреагував на перемогу "20 днів у Маріуполі" під час Оскара
Сергій Тюпа з тремтячим голосом оголосив про перемогу українського документального фільму на престижній кінопремії. Згодом він назвав це професійною слабкістю.
Відчував маленьку мить божевілля від щастя та гордості, а також страх, що можуть тотально пустити нерви, і я не зможу вимовити ані слова. Я взагалі дуже емоційна людина, і щоб мене розчулити, багато не треба. А тут – перший український Оскар, геніальна у своїй виваженості та змістовності промова Мстислава Чернова, відповідальність моменту… Було від чого розчулитися,
– зазначив перекладач.
Яку промову виголосив Мстислав Чернов
Журналіст зазначив, що, на жаль, він не може зміни історію, втім не втрачатиме можливість нагадувати світові про реалії війни в Україні, яку розв'язала Росія.
Напевно, я буду першим режисером, який скаже це тут: я хотів би, щоб цього фільму не було. Я хотів би, щоб Росія ніколи не нападала на Україну, ніколи не окуповувала наші міста. Я б віддав цю нагороду за те, щоб Росія не вбивала десятки тисяч моїх співвітчизників-українців, звільнила всіх українських військових і цивільних, які в полоні,
– підкреслив режисер.
"20 днів у Маріуполі" переміг на Оскарі-2024
- Він здобув золоту статуетку за найкращий повнометражний документальний фільм.
- Цікаво, що стрічка була фаворитом серед букмекерів напередодні церемонії, конкуруючи з такими фільмами, як "Вбити тигра", "Вічна пам'ять", "Чотири дочки" та "Бобі Вайн: Народний президент".
- Творцями оскароносної кінокартини стали журналіст Мстислав Чернов, фотограф Євген Малолєтка та продюсерка Василиса Степаненко, які наприкінці лютого та на початку березня 2022 року фіксували звірства, вчинені російськими військовими під час облоги Маріуполя. Вони були єдиними представники ЗМІ, що залишилися в місті після початку повномасштабного вторгнення, і зняли понад 30 годин щемливого контенту.
- Важливо, що "20 днів у Маріуполі" отримав не лише Оскар, а й поважну нагороду BAFTA. До того ж команду, яка працювала над стрічкою, нагородили Пулітцерівською та Шевченківською преміями за їхню надважливу роботу, котра показала світові жахи російсько-української війни.