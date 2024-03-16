Марианна Вишемирская заявила российским пропагандистам, что даже не посмотрела фильм. Но смогла сделать выводы о ленте, которая получила премию Оскар, пишет Кино 24.

Важно Это цена, которую платят украинцы, – Чернов об Оскаре за фильм "20 дней в Мариуполе"

Роженица из Мариуполя назвала фильм "ярмаркой лицемерия"

Марианна Вишенская сказала, что хоть фильм не смотрела, но видела кадры и скриншоты оттуда, которые ей присылали подписчики. По словам пропагандистки, ее образ "использовали" и выбрали наиболее выгодные кадры из эвакуации.

Знаете, сам фильм и вручение я не смотрела, но я прекрасно понимаю, что там было. Ну, никак иначе, как, скажем так, кроме как ярмаркой лицемерия, я это назвать не могу,

– сказала Вышемирская.

Роженица добавила, что для нее было ожидаемо, что "20 дней в Мариуполе" получит Оскар, потому что "все было так задумано". И заявила, что не углублялась в эту тему, потому что была занята "важными делами".

Заметим, режиссер фильма "20 дней в Мариуполе" Мстислав Чернов рассказывал, что не осуждает Марианну Вышемирскую. Он подчеркивал, что каждый человек имеет право на собственное мнение, а делать вывод о блогере без понимания всех обстоятельств неправильно. И очевидно, что атака на роддом – российское преступление.

Что известно о Марианне Вышемирской

Более 2 лет назад, 9 марта 2022 года, российские войска ударили по больнице Мариуполя, роддом подвергся разрушениям. Журналист Евгений Малолетка сделал фотографии, где в кадр попала блогер и модель Марианна Вышемирская. Она получила ранения в результате авиаобстрела. Фотографии с ней разлетелись по миру.

Впоследствии стало известно, что Вышемирская с новорожденной дочерью переехала в Москву и стала на сторону России. Она занимается так называемыми социальными проектами и ведет пропагандистскую деятельность. На фоне фиктивных выборов в России Марианна агитирует голосовать за Путина.