Маріанна Вишемирська заявила російським пропагандистам, що навіть не переглянула фільм. Але змогла зробити висновки про стрічку, яка отримала премію Оскар, пише Кіно 24.

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Породілля з Маріуполя назвала фільм "ярмарком лицемірства"

Маріанна Вишенська сказала, що хоч фільм не дивилась, але бачила кадри й скриншоти звідти, які їй надсилали підписники. За словами пропагандистки, її образ "використали" і вибрали найбільш вигідні кадри з евакуації.

Знаєте, сам фільм і вручення я не дивилася, але я прекрасно розумію, що там було. Ну, ніяк інакше, як, скажімо так, окрім як ярмарком лицемірства, я це назвати не можу,

– сказала Вишемирська.

Породілля додала, що для неї було очікувано, що "20 днів у Маріуполі" отримає Оскар, бо "все було так задумано". І заявила, що не заглиблювалась у цю тему, тому що була зайнята "важливими справами".

Зауважимо, режисер фільму "20 днів у Маріуполі" Мстислав Чернов розповідав, що не засуджує Маріанну Вишемирську. Він підкреслював, що кожна людина має право на власну думку, а робити висновок про блогерку без розуміння всіх обставин неправильно. Та очевидно, що атака на пологовий будинок – російський злочин.

Що відомо про Маріанну Вишемирську

Понад 2 роки тому, 9 березня 2022 року, російські війська вдарили по лікарні Маріуполя, пологовий будинок зазнав руйнувань. Журналіст Євген Малолєтка зробив фотографії, де у кадр потрапила блогерка і модель Маріанна Вишемирська. Вона отримала поранення внаслідок авіаобстрілу. Світлини з нею розлетілися світом.

Згодо стало відомо, що Вишемирська з новонародженою донькою переїхала до Москви і стала на бік Росії. Вона займається так званими соціальними проєктами та веде пропагандистську діяльність. На тлі фіктивних виборів у Росії Маріанна агітує голосувати за Путіна.