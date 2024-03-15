Режисер "20 днів у Маріуполі" зі сцени кінопремії сказав, що волів би ніколи не зняти фільм, за який отримав цю нагороду. Але саме правда про страждання маріупольців принесла Україні першу перемогу на Оскарі.

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Мстислав Чернов про перемогу на Оскарі-2024

Режисер фільму "20 днів у Маріуполі" підкреслив, що перемога цієї стрічки на Оскарі має зовсім іншу вагу, ніж в інших фільмів. Це не просто визнання кіноіндустрії, а ціна, яку сплачує кожен українець сьогодні. Це правда про тих, хто втратив життя під час цієї війни, яку провадить Росія. І ціна боротьби, яку наші люди ведуть вже століттями.

Це не та ціна, яку ви платите за Оскар. Це ціна, яку платять українці за боротьбу за свою свободу. А українці вміють тисячоліттями боротися за свою свободу. Тож Оскар – це визнання цієї сили, тієї мужності та цієї боротьби за свободу. Це символ, як і Маріуполь. І тепер ми можемо переконатися, що Маріуполь ніколи не залишиться просто буквосполученням чи словом в заголовках новин. Маріуполь має значення,

– сказав Мстислав Чернов.

Оскар став своєрідним визнанням сили та мужності українського народу, який століттями бореться за свою свободу.

"20 днів у Маріуполі" переміг на Оскар-2024: що відомо

Документальна історія базується на відеоматеріалах українських журналістів Мстислава Чернова, фотографа Євгена Малолєтки та продюсерки Василіси Степаненко, які входили до складу знімальної групи інформаційного агентства Associated Press. Вони залишалися єдиними представниками з міжнародною акредитацією в окупованому росіянами місті.

"20 днів у Маріуполі": дивіться онлайн трейлер фільму

Попри небезпеку та обстріли міста, вони фіксували серію злочинів російських окупантів проти мирних мешканців Маріуполя. Крім того, вони ризикували життям, таємно вивозячи задокументований матеріал через блокпости, де були росіяни. І, зрештою, завдяки їхнім репортажам світ міг дізнатися правду про те, що відбувається в Маріуполі.