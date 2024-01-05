Узнайте в материале страны попавших в список пятнадцати лучших и в какую еще категорию может попасть украинский документальный фильм.

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"20 дней в Мариуполе" соревнуется за Оскар

На официальной странице кинопремии в инстаграме объявили, что 15 фильмов из разных стран успешно прошли в следующий этап голосования, среди которых находится и украинский фильм.

Всего 88 стран приняли участие в конкурсе для определения фильмов, которые попадут в шортлист. Оценку проводили члены Американской киноакадемии из разных филиалов, которые отвечали установленным требованиям по минимальному количеству просмотров. Теперь жюри должно просмотреть все 15 фильмов для определения финального списка.

Стало известно также, что "20 дней в Мариуполе" может сразиться за звание "Лучший документальный полнометражный фильм".

Информацию о кандидатах на 96-ю церемонию вручения премии Оскар аудитория узнает 23 января 2024 года. Сама церемония намечена на 10 марта.

"20 дней в Мариуполе": о чем фильм

Документальная лента Мстислава Чернова рассказывает историю осады Мариуполя в 2022 году. В начале полномасштабного российского вторжения, единственная оставшаяся в оккупированном Мариуполе группа журналистов пытается продолжить свою работу, фиксируя трагедии войны.

"20 дней в Мариуполе": смотрите онлайн трейлер фильма