"20 дней в Мариуполе" – лучший документальный фильм по версии Оскара-2024

Фильм Мстислава Чернова "20 дней в Мариуполе" получил престижную награду Оскар-2024. Лента победила в номинации "Лучший документальный фильм".

Интересно, что именно этому фильму букмекеры пророчили победу. Благодаря журналистам Associated Press, которые до последнего оставались в оккупированном Мариуполе, удалось в очередной раз на весь мир показать преступления россиян против гражданского населения.

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"20 дней в Мариуполе" получил Оскар

Создателями этого документального фильма являются украинский журналист Мстислав Чернов, фотограф Евгений Малолетка и продюсер Василиса Степаненко. После осады Мариуполя в начале полномасштабного вторжения они были единственными представителями СМИ, которые оставались в городе.

В феврале и марте 2022 года в течение 20 дней журналисты документировали преступления российских террористов против гражданского населения – бомбардировки, голод, холод, многочисленные потери.

"20 дней в Мариуполе": смотрите онлайн трейлер фильма

Это неоценимая работа журналистов, которые, рискуя собственной жизнью, показали миру правду о войне в Украине. Лента уже получила немало наград за рубежом, среди которых награда престижной кинопремии BAFTA. Теперь украинцы в очередной раз прокричали о войне, получив Оскар. Это не только благодарность за невероятный труд, и возможность напомнить миру, что Украина уже два года страдает от террора со стороны российских оккупантов.

Какие фильмы конкурировали с "20 дней в Мариуполе"

В номинации "Лучший полнометражный документальный фильм" на Оскаре-2024 также были представлены такие ленты: