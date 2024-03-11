Назвали трагедию фейком: у россиян истерика из-за победы "20 дней в Мариуполе" на Оскаре

В России не обошли вниманием историческую победу Украины на "Оскаре 2024". Документальный фильм "20 дней в Мариуполе" россияне цинично назвали фейком. А в Кремле традиционно проигнорировали событие.

Конечно, эта реакция является ожидаемой. Чего-то другого от страны оккупантов не стоило ожидать. Блюзнерство и плевание желчью, которой скармливает россиян их пропаганда, переполняет жителей страны-агрессора. Там привыкли считать трагические события в Украине фейками, любая критичность у россиян уже давно отсутствует.

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В России назвали фильм фейком

Россияне обвинили команду, которая работала над фильмом "20 дней в Мариуполе" в монтаже, лжи, фотошопе. Они не готовы признавать терроризм своих вояк.

Вот несколько язвительных комментариев россиян из соцсетей:

"Оскары" за документалки выдают в рамках пропаганды",

"Оскары" дают за ложь",

"Распиаренный в США украинский фильм "20 дней в Мариуполе", состоящий из отборных фейков, выиграл "Оскар".



Россияне недовольны победой украинского фильма / Скриншот с тг-каналах



В России назвали фильм "20 дней в Мариуполе" фейком / Скриншот росСМИ

В российских пабликах также пшут, что те ресурсы, которые транслировали церемонию в России, вырезали фрагмент с вручением награды, где Мстисав Чернов провозгласил мощную речь.



В России вырезали речь украинского режиссера / Скриншот

Реакция Кремля

Пропагандистские каналы просто проигнорировали нынешнее вручение наград, а секретарь президента России, путинский приспешник Дмитрий Песков заявил, что ему нечего сказать об "Оскаре" для украинского фильма.

А вот в российских телеграм-каналах буквально "разносят" победу Украины. Россияне цинично шутят об оккупации:

"Оскар есть, а Мариуполя у них нет", "

Оскар" на Мариуполь – достойный обмен".



Россияне брызгают желчью из-за победы фильма / Скриншот с тг-каналов

Фильм "20 дней в Мариуполе" о боли Украины

Фильм "20 дней в Мариуполе" создали режиссер Мстислав Чернов, фотограф Евгений Малолетка и продюсер Василиса Степаненко. Они были последними журналистами, которые оставались в Мариуполе в начале полномасштабного вторжения России в Украину. Они зафиксировали начало уничтожения украинского города.

Документальную ленту смонтировали на основе материалов, которые Чернов с командой фотокорреспондентов Associated Press сняли в осажденном россиянами Мариуполе. Кадры рассказывают миру о страшных событиях в городе: гибель детей и взрослых, создание массовых могил, уничтоженный российской авиабомбой роддом и другие российские военные преступления.

. В номинации Лучший полнометражный документальный фильм в этом году на "Оскаре" стала лента "20 дней в Мариуполе". Документальная лента режиссера Мстислава Чернова стала третьим украинским фильмом, номинированным на премию Американской киноакадемии за 96 лет ее существования.