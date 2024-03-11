Звісно, ця реакція є очікуваною. Чогось іншого від країни окупантів не варто було чекати. Блюзнірство і плювання жовчю, якою згодовує росіян їх пропаганда, переповнює жителів країни-агресора. Там звикли вважати трагічні події в Україні фейками, будь-яка критичність у росіян уже давно відсутня.

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В Росії назвали фільм фейком

Росіяни звинуватили команду, яка працювала над фільмом "20 днів у Маріуполі" в монтажі, брехні, фотошопі. Вони не готові визнавати тероризм своїх вояк.

Ось кілька уїдливих коментарів росіян з соцмереж:

"Оскари" за документалки видають у межах пропаганди",

"Оскари" дають за брехню",

"Розпіарений у США український фільм "20 днів у Маріуполі", що складається з добірних фейків, виграв "Оскар".



Росіяни незадоволені перемогою українського фільму / Скриншот з тг-каналів



В Росії назвали фільм "20 днів у Маріуполі" фейком / Скриншот росЗМІ

У російських пабліках також пишуть, що ті ресурси, які транслювати церемонію в Росії, вирізали фрагмент з врученням нагороди, де Мстисав Чернов проголосив потужну промову.



В Росії вирізали промову українського режисера / Скриншот

Реакція Кремля

Пропагандистські канали просто проігнорували цьогорічне вручення нагород, а секретар президента Росії, путінський посіпака Дмітрій Пєсков заявив, що йому нічого сказати про "Оскар" для українського фільму.

А ось у російських телеграм-каналах буквально "розносять" перемогу України. Росіяни цинічно жартують про окупацію:

"Оскар є, а Маріуполя в них немає",

"Оскарна Маріуполь – гідний обмін".



Росіяни пирскають жовчю через перемогу фільму / Скриншот з тг-каналів

Довідка. В номінації Найкращий повнометражний документальний фільм цьогоріч на Оскарі стала стрічка "20 днів у Маріуполі". Документальна стрічка режисера Мстислава Чернова стала третім українським фільмом, номінованим на премію Американської кіноакадемії за 96 років її існування.

Фільм "20 днів у Маріуполі" про біль України