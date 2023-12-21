Узнайте в материале о чем будет фильм, кто вернется к ключевым ролям и смотрите трейлер.

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"Аквамен и потерянное королевство" уже в кино: о чем премьерная лента

Черной Манти не удалось победить Аквамена с первой попытки, но это не поразило его решимость отомстить за убийство отца. В этом новом противостоянии он оказывается еще более опасным и стремится окончательно покончить со своим врагом.

Пользуясь магией мифического Черного Трезуба, Черная Манта выводит на поверхность старинную зловещую силу. Аквамен, чтобы противостоять ему, решает обратиться к своему заключенному брату Орму, бывшему королю Атлантиды, и заключить непредсказуемый союз. Чтобы осуществить это, им придется преодолеть свои разногласия, чтобы объединить силы и защитить королевство, спасти семью Аквамена и предотвратить уничтожение мира.

"Аквамен и потерянное королевство": смотрите онлайн трейлер фильма

"Аквамен и потерянное королевство": кто в главных ролях

К съемкам второй части вернутся ключевые актеры оригинального состава – Джейсон Момоа и Яхья Абдул-Матин II.

В то же время с выходом первого фильма на экраны продюсеры начали обсуждение создания сиквела. На этапе постпродакшна уже определяются детали сюжета грядущего продолжения. Кроме того, разрабатывается спин-офф, раскрывающий новые аспекты этой истории.

Зрители уже страстно ожидают возможности просмотреть этот фильм, сегодня наконец-то появилась такая возможность, вот что они пишут: