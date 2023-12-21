Дізнайтесь в матеріалі, про що буде фільм, хто повернеться до ключових ролей та дивіться трейлер.

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"Аквамен і загублене королівство" уже в кіно: про що прем'єрна стрічка

Чорній Манті не вдалося перемогти Аквамена з першої спроби, але це не вразило його рішучість помститися за вбивство батька. У цьому новому протистоянні він виявляється ще небезпечнішим і прагне остаточно покінчити зі своїм ворогом.

Користуючись магією міфічного Чорного Тризуба, Чорна Манта виводить на поверхню старовинну зловісну силу. Аквамен, щоб протистояти йому, вирішує звернутися до свого ув'язненого брата Орма, колишнього короля Атлантиди, і укласти непередбачуваний союз. Щоб здійснити це, їм доведеться подолати свої розбіжності, аби об'єднати сили й захистити королівство, врятувати сім'ю Аквамена та запобігти знищенню світу.

"Аквамен і загублене королівство": дивіться онлайн трейлер фільму

"Аквамен і загублене королівство": хто в головних ролях

До зйомок другої частини повернуться ключові актори оригінального складу – Джейсон Момоа та Яхья Абдул-Матін II.

Водночас із виходом першого фільму на екрани, продюсери розпочали обговорення створення сиквелу. На етапі постпродакшну вже визначаються деталі сюжету майбутнього продовження. Крім того, розробляється спін-офф, який розкриє нові аспекти цієї історії.

Глядачі вже палко очікують можливості переглянути цей фільм, сьогодні нарешті з'явилась така можливість, ось що вони пишуть: