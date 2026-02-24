Какой украинский сериал о начале полномасштабного вторжения должен увидеть каждый

Дата 24 февраля – это день, когда миллионы украинцев проснулись от взрывов. Среди ночи Россия коварно вторглась на нашу землю и начала полномасштабную войну. Каждый украинец помнит этот день по-своему, но для всех нас эта дата навсегда будет ассоциироваться с началом большой войны.

Украина уже четвертый год живет в условиях войны. Поэтому в материале 24 Канала мы предлагаем к просмотру сериал "Перевозчица", который рассказывает о первых днях и неделях жизни украинцев во время полномасштабного вторжения.

Рекомендуем Не только Рудинский: какие актеры сыграли в самом обсуждаемом украинском сериале "Возвращение"

Почему стоит смотреть сериал "Перевозчица"?

Если вы ищете сериал, который можно посмотреть 24 февраля, "Перевозчица" может стать идеальным выбором. Это лента, насчитывающая всего 10 эпизодов, на просмотр которых вы потратите примерно четыре с половиной часа. В то же время это глубокая и эмоциональная история – своеобразная притча о человечности даже в самые темные времена войны.

Сериал создан в жанре драмы и посвящен первым неделям российского вторжения в Украину в 2022 году. В центре сюжета – Лидия, которая ранее работала психотерапевтом, а после начала Большой войны садится за руль собственного авто, чтобы перевозить гражданских из горячих точек в безопасные места. В каждом эпизоде – отдельная поездка, новый пассажир и новая история, пробирающая до мурашек.

Сериал имеет высокий зрительский рейтинг – 7,1 балла на IMDb.

"Перевозчица": смотрите онлайн трейлер сериала

По словам украинских зрителей, это невероятно сильная лента, которая действительно стоит просмотра. Особенно впечатляет финальный эпизод с неожиданной развязкой.

Это сериал о войне без мучительных триггеров – наоборот, с надеждой на то, что совсем скоро Украину ждет долгожданная и окончательная победа над оккупантом.

Какие еще сериалы о полномасштабном вторжении посмотреть?

Если вы ищете подобные сериалы, обратите внимание также на такие ленты:

"Возвращение",

"Первые дни",

"Связь",

"Пограничники",

"Я – Надежда" и другие.

Выбирайте историю для просмотра и помните: несмотря на тяжелые дни, обстрелы, блэкауты и все испытания, которые сейчас переживают украинцы, мы – сильная нация, которая уже доказала свою несокрушимость всему миру.