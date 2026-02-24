Ведь в сериале сыграли невероятные украинские актеры. В материале 24 Канала рассказываем об актерском составе кинопроекта "Возвращение".

Смотрите также 3 новых фильма, которые спасут скучный вечер

Какие украинские актеры сыграли в сериале "Возвращение"?

Одну из ключевых ролей – погибшего побратима Сергея Вербы – воплотил известный украинский актер Александр Рудинский. Заслуженный артист Украины в 2025 году получил международное признание, став лауреатом престижной британской премии BAFTA. Впрочем, сильный актерский ансамбль ленты не ограничивается только его именем.

Среди исполнителей главных ролей такие актеры:

Евгений Григорьев,

Анастасия Митражик,

Григорий Горобчук,

Тарас Цимбалюк,

Анастасия Пустовит.



Актеры сериала "Возвращение" / Кадр из сериала

Какие роли сыграли актеры?

В центре сюжета – 33-летний военный Александр Кречет, роль которого исполнил актер и действующий военнослужащий Евгений Григорьев. После тяжелого ранения и ампутации ноги герой возвращается с фронта и пытается заново научиться жить в гражданском мире, принять новую реальность и самого себя.

Чувствуя моральный долг перед погибшим другом Сергеем Вербой (Александр Рудинский), Кречет решает поддержать его семью. Жена побратима Алина (Анастасия Митражик) – успешная владелица ИТ-компании, сильная и самодостаточная женщина, которая, кажется, не нуждается в посторонней помощи.

"Возвращение": смотрите онлайн трейлер сериала

Однако когда бесследно исчезает ее сын Назар (Григорий Горобчук), ситуация кардинально меняется. Кречет находит парня и на время становится для него наставником и охранником, помогая подготовиться к олимпиаде по робототехнике. Так между ними постепенно рождается доверие, что становится важной опорой для обоих.

Не менее неожиданным будет и перевоплощение Тараса Цымбалюка. Актер предстанет в образе Никиты Маслова и удивит зрителей новой гранью своего таланта. На этот раз он далек от привычного амплуа "героя-любовника" или "главного холостяка" страны – его персонаж прагматичный и расчетливый делец, который не слишком разборчив в способах заработка.