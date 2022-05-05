"3 часа без войны": режиссер "Джеймса Бонда" Кэри Фукунага посетил Днепр

Режиссер последнего фильма Бондианы "Не время умирать" ездит по Украине во время войны и побывал с украинскими волонтерами в Днепре.

Недавно Керри Фукунага посетил Харьков, где спас собаку из-под завалов. Впоследствии он побывал в Днепре, где вчера россияне попали ракетой в железнодорожную инфраструктуру.

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Однако Фукунага не теряет оптимизма, но уже поделился в инстаграм-сторис сообщением волонтера Анастасии Логутенко. На снимках можно увидеть большую команду волонтеров и работников ресторана, где принимали гостей.

"Прекрасно провел вечер и поужинал с нашей командой в Днепре. Большое спасибо Анастасии за 3 часа без войны", – написал Фукунага.

Сама же волонтер написала, что на прошлой неделе они организовали специальный украинский ужин для их друзей, команды и в первую очередь для них самих.

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Режиссер "Бонда" в Украине