"3 часа без войны": режиссер "Джеймса Бонда" Кэри Фукунага посетил Днепр
Источник:инстаграмм Анастасии Логутенко
Режиссер последнего фильма Бондианы "Не время умирать" ездит по Украине во время войны и побывал с украинскими волонтерами в Днепре.
Недавно Керри Фукунага посетил Харьков, где спас собаку из-под завалов. Впоследствии он побывал в Днепре, где вчера россияне попали ракетой в железнодорожную инфраструктуру.
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Однако Фукунага не теряет оптимизма, но уже поделился в инстаграм-сторис сообщением волонтера Анастасии Логутенко. На снимках можно увидеть большую команду волонтеров и работников ресторана, где принимали гостей.
"Прекрасно провел вечер и поужинал с нашей командой в Днепре. Большое спасибо Анастасии за 3 часа без войны", – написал Фукунага.
Сама же волонтер написала, что на прошлой неделе они организовали специальный украинский ужин для их друзей, команды и в первую очередь для них самих.
Для просмотра всех фото листайте направо:
Режиссер "Бонда" в Украине
- Отметим, что режиссер приехал в Украину сразу после начала полномасштабного вторжения России. Случилось это вторую неделю марта.
- Мужчина находится в Украине с проектом World Central Kitchen, основанной в 2010 году знаменитым шеф-поваром Хосе Андресом. Организация занимается обеспечением питания после стихийных катастроф. Следовательно, команда развозит гуманитарную помощь по всей Украине.