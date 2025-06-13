Последнее противостояние: когда состоится премьера финального сезона "Игры в кальмара" на Netflix

Культовая история сериала "Игра в кальмара" завершается. Стало известно, когда состоится премьера третьего сезона, который станет финальным.

Об этом сообщает Кино 24 со ссылкой на Netflix. В материале узнаете точную дату премьеры и что известно о финальных эпизодах.

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Когда состоится премьера 3 сезона сериала "Игра в кальмара"

Легендарная история "Игры в кальмара" заканчивается уже в этом месяце. Стало известно, что финальный сезон выйдет 27 июня 2025 года на Netflix.

Последний сезон, последнее противостояние,

– заинтриговали фанатов кинотворцы.

Поклонников изрядно порадовала эта новость, ведь после финала второго сезона игры в кальмары у фанатов осталось немало вопросов, ведь последний эпизод завершился интригой.

В тизере можно увидеть знакомую куклу Янг Хи, которую зрители помнят по сцене с игрой "Красный свет, зеленый свет". Участники "Игры в кальмара" направляются к ней, а на их костюмах видно порядковые номера. Однако не только Янг Хи появляется в ролике – зрителям также представили нового персонажа Чол Су, который является мужским аналогом девочки-робота.

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