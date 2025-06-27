Показ стартовал в 10 часов, а в сети уже появились первые отзывы на новые эпизоды. В материале Кино 24 мы собрали, что именно пишут зрители после просмотра 3 сезона "Игры в кальмара". Осторожно: в материале могут быть спойлеры.
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Что пишут в сети о 3 сезоне сериала "Игра в кальмара"
Согласно отзывам первых зрителей, которые пишут фанаты "Игры в кальмара" в сети, можно понять, что последний сезон оказался не совсем хеппи-эндом, а скорее – жестокой точкой.
По словам зрителей, самой тяжелой выдалась вторая серия и многие отмечают, что после просмотра этого эпизода стоит сделать паузу. Некоторые пишут, что финальная сцена разрывает сердце на куски.
"Игра в кальмара": смотрите онлайн трейлер 3 сезона
Многие из зрителей просто в восторге от новых эпизодов, а многие расстроены из-за того, что это уже финал истории. Вот что пишут люди в сети:
- "Вот и началось то, из-за чего у меня будет депрессия"
- "Вторая серия разбила мне сердце"
- "Досмотрела. Это просто слезы!"
- "Надо сделать длинный перерыв после 2 эпизода"
- "Я ревела тупо везде, только не на 333 – он разочаровал меня"
- "Вы все заплатите за мою психотерапию!"
- "Я в депрессии после просмотра сериала"
- "Финальная сцена...мое сердце разрывается на куски!"
- "Концовка – очень болезненна"
Если вы до сих пор не отложили все свои дела и не посмотрели финальный сезон "Игры в кальмара", вам точно стоит это сделать.