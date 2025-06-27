Показ стартував о 10-й годині, а в мережі вже з'явилися перші відгуки на нові епізоди. У матеріалі Кіно 24 ми зібрали, що саме пишуть глядачі після перегляду 3 сезону "Гри в кальмара". Обережно: у матеріалі можуть бути спойлери.
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Що пишуть у мережі про 3 сезон серіалу "Гра в кальмара"
Згідно з відгуками перших глядачів, які пишуть фанати "Гри в кальмара" у мережі, можна зрозуміти, що останній сезон виявився не зовсім хепі-ендом, а радше – жорстокою крапкою.
За словами глядачів, найважчою видалася друга серія і багато хто зазначає, що після перегляду цього епізоду варто зробити паузу. Дехто пише, що фінальна сцена розриває серце на шматки.
"Гра в кальмара": дивіться онлайн трейлер 3 сезону
Багато хто із глядачів просто у захваті від нових епізодів, а багато хто засмучений через те, що це вже фінал історії. Ось що пишуть люди у мережі:
- "Ось і почалось те, через що у мене буде депресія"
- "Друга серія розбила мені серце"
- "Додивилася. Це просто сльози!"
- "Треба зробити довгу перерву після 2 епізоду"
- "Я ревіла тупо всюди, тільки не на 333 – він розчарував мене"
- "Ви всі заплатите за мою психотерапію!"
- "Я в депресії після перегляду серіалу"
- "Фінальна сцена...моє серце розривається на шматки!"
- "Закінчення – дуже болюче"
Якщо ви досі не відклали усі свої справи та не подивились фінальний сезон "Гри в кальмара", вам точно варто це зробити.