Финальные игры на выживание: вышел последний сезон культового сериала "Игра в кальмара" на Netflix

Уже сегодня, 27 июня 2025 года, стартует финальный сезон культового сериала "Игра в кальмары" на Netflix. Эти эпизоды станут последними и поставят решающую точку в этой истории.

В материале Кино 24 рассказываем, что известно о третьем сезоне и что пишут украинские зрители о долгожданной премьере. Кстати, в тиктоке предположили, во что бы играли участники, если бы "Игру в кальмара" снимали в Украине. Узнайте – по ссылке.

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Премьера 3 сезона "Игры в кальмара": что известно о финале истории

В описании нового сезона говорится, что по сюжету третьего, финального сезона популярного сериала Netflix, после кровавой развязки второго сезона Ги Хун – игрок под номером 456 – оказывается в сложной ситуации.

Комнаты готовы. Игры вот-вот начнутся,

– говорится в анонсе.

"Игра в кальмара": смотрите онлайн трейлер 3 сезона

Однако Игра в кальмара не знает милосердия: герою придется делать непростые выборы, соревнуясь с отчаянием и собственными страхами. Его и других уцелевших ждут еще более опасные испытания – еще более жестокие игры, которые станут проверкой их силы воли и решимости.

С каждым новым раундом цена ошибки растет – и последствия становятся все более фатальными

Вот, что пишут украинцы, которые с нетерпением ждали финальный сезон:

"Мы готовы!"

"Хорошо, что я на работу не пошел"

"Мы все сможем, как следует, окунуться в этот драйвовый мир финала. Будем скучать по этой топовой истории, которая держала в напряжении много лет."

Последний сезон "Игры в кальмара" уже ожидает вас на стриминговой платформе Netflix. Не пропустите решающую игру в истории!