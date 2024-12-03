Сегодня, 3 декабря, Брендан Фрейзер празднует день рождения – ему исполнилось 56 лет. 24 Канал расскажет об одних из лучших фильмов с обладателем оскара, которые стоит посмотреть.

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"Кит" (2022)

Один из лучших фильмов с Бренданом Фрейзером рассказывает о мужчине Чарли, который оставил свою семью ради любовника, который впоследствии умер. Чарли начал переедать из-за чувства вины и боли. Теперь он пытается восстановить связь с 17-летней дочерью.



Брендан Фрейзер в кино / Кадр из фильма

За главную роль Брендан Фрейзер получил премию Оскар и другие многочисленные награды и высокие оценки кинокритиков. Для роли мужчины весом 272 килограммов он набрал более 10 килограммов и носил силиконовые протезы, а в гримерском кресле ему приходилось проводить по 6 часов ежедневно.

"Боги и монстры" (1998)

Бывший морской пехотинец Клейтон Бун устраивается садовником на виллу к пожилому и ворчливому хозяину. Юноша узнает, что это Джеймс Вейл – знаменитый кинорежиссер. Клей слушает рассказы художника о его жизни, участие в войне и былую славу.



Брендан Фрейзер в кино / Кадр из фильма

Работая с талантливым Иеном МакКелленом Фрейзеру удалось показать свой талант и продемонстрировать, что он значительно больше, чем просто красивое лицо в кадре.

"Мумия" (1999)

События фэнтезийного боевика разворачиваются в 1926 году. Искатель приключений Рик О'Коннел и библиотекарь Эвелин ведут группу в затерянный город в Египте. Они случайно будят проклятую мумию и освобождают страшную силу, которая хочет мести.



Брендан Фрейзер в кино / Кадр из фильма

Брендан Фрейзер в роли Рика показал себя как харизматичный актер, который наслаждается своим трудом.

"Тихий американец" (2002)

Эмигранты с кардинальными взглядами Томас Фаулер и Олден Пайл находятся в Сайгоне во время войны Франции в Индокитае. Мужчины попадают в сложный любовный треугольник – они оба влюбляются во вьетнамку Фуонг.



Брендан Фрейзер в кино / Кадр из фильма

Это тоже одна из самых исключительных актерских работ Брендана Фрейзера. Он в роли Эйдена удачно сработался с Томасом Фаулером. Это интересный фильм, побуждающий к размышлениям.