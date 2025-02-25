Теперь создатели этого хитового проекта, ввиду огромного успеха и положительных отзывов, объявили о продлении сериала на 4 сезон. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на страницу "Белого лотоса" в тикток.

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"Белый лотос" продлили на 4 сезон: что известно

Пока нет никаких официальных деталей относительно дат выхода новых серий, состава актеров или конкретных сюжетных линий 4 сезона сериала "Белый лотос". Однако, несмотря на отсутствие конкретной информации, новость о продолжении сериала уже вызвала волну интереса среди фанатов.

О том, что "Белый лотос" получит 4 сезон, стало известно благодаря анонсу, который был опубликован на официальной тикток странице сериала. Коротенькое видео привлекло внимание тысяч поклонников, которые сразу начали делиться новостью в социальных сетях, обсуждая, каких сюжетных поворотов ожидать в новых эпизодах.

Хорошие новости разносятся быстро. #TheWhiteLotus рады приветствовать вас в новом месте,

– говорится в анонсе.

Хотя точная информация о предстоящем сезоне еще неизвестна, такие анонсы всегда добавляют интриги. Фанаты уже строят теории и прогнозируют, что же создатели сериала приготовили для них в следующих эпизодах.