Тепер творці цього хітового проєкту, зважаючи на величезний успіх і позитивні відгуки, оголосили про продовження серіалу на 4 сезон. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на сторінку "Білого лотоса" у тікток.

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"Білий лотос" продовжили на 4 сезон: що відомо

Наразі немає жодних офіційних деталей щодо дат виходу нових серій, складу акторів чи конкретних сюжетних ліній 4 сезону серіалу "Білий лотос". Однак, попри відсутність конкретної інформації, новина про продовження серіалу вже викликала хвилю зацікавлення серед фанатів.

Про те, що "Білий лотос" отримає 4 сезон, стало відомо завдяки анонсу, який було опубліковано на офіційній тікток сторінці серіалу. Коротеньке відео привернуло увагу тисяч шанувальників, які одразу почали ділитися новиною в соціальних мережах, обговорюючи, яких сюжетних поворотів очікувати в нових епізодах.

Хороші новини розносяться швидко. #TheWhiteLotus раді вітати вас у новому місці,

– йдеться в анонсі.

Хоча точна інформація щодо майбутнього сезону ще невідома, такі анонси завжди додають інтриги. Фанати вже будують теорії та прогнозують, що ж творці серіалу приготували для них у наступних епізодах.