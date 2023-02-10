Ко Дню святого Валентина с 9 февраля, на больших экранах показывают легендарную историю любви, зародившуюся на "Титанике". Обновленную версию фильма выпустят по случаю ее 25-летия. Однако перед тем, как вы еще раз просмотрите ленту в кино, узнайте несколько интересных фактов, которых, возможно, нет в учебниках истории.

Читайте также 5 необычных фактов о фильме "Титаник", которые вы не знали 25 лет

5 фактов о катастрофе с "Титаником" 1913 года

Факт 1. Роман Морган Робертсон

Приблизительно за 14 лет до того, как затонул "Титаник", писатель Морган Робертсон опубликовал свой роман "Тщетность". Книга рассказывает историю Титана, крупнейшего корабля из когда-либо построенных. Корабль считается "непотопляемым", но в апреле он сталкивается с айсбергом и уходит под воду. Спасательных шлюпок не хватает, и более половины пассажиров погибают в Северной Атлантике. Звучит к боязни знакомо?



Обложка книги "Тщетность" / Фото Amazon

Факт 2. Автомобиль за бортом

Единственным известным автомобилем на "Титанике" был Renault CB Coupe de Ville 1912 года выпуска. Автомобиль был куплен в Европе Уильямом Картером из Брин-Мора, штат Пенсильвания, возвращавшийся с женой и двумя детьми в Соединенные Штаты. Картер и его семья пережили катастрофу, но машину до сих пор не вытащили из-под обломков.

Renault CB Coupe de Ville 1912 года выпуска / Фото Hemmings

Факт 3. Самый дорогой билет

Стоимость самого дорогого билета первого класса в Нью-Йорк в то время составила 4350 долларов.

Факт 4. Температура

Температура айсберга, в который врезался "Титаник", составляла 32 градуса по Фаренгейту. Вода, в которую попали пассажиры, была 28 градусов. Высокое содержание солей в воде предотвратило ее замерзание.

Факт 5. Корабль непотопляемый

В 1911 году журнал Shipbuilder опубликовал статью, в которой говорилось о том, что при закрытых водонепроницаемых дверях корабль становится "практически непотопляемым". Цитата была вырвана из контекста и осталась в истории.

Цитата из журнала Shipbuilder / Фото Universe