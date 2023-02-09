Обновленную версию "Титаника" представили по случаю 25-летия фильма. Фильм вышел в кинотеатрах в формате 3D 4K HDR и с высокой частотой кадров. Поэтому в этом году День влюбленных можно провести по просмотру вечной истории любви, зародившейся на легендарном корабле. Узнайте секреты этого фильма и скорее в кино!

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5 фактов о легендарном фильме "Титаник"

Юные влюбленные Джек и Роуз в "Титанике" 1997 года, которых сыграли Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет, помогли эпическому блокбастеру Джеймса Кэмерона войти в историю кассовых сборов. Фильм получил 11 премий Оскар и за несколько прокатов заработал более 2,2 миллиарда долларов по всему миру.

Леонардо Ди Каприо чуть не отказался от роли

Актер, которому тогда был 21 год, не хотел брать на себя столь традиционную романтическую роль главного героя. "Его персонаж не терпит мучений", – говорил Кэмерон. Моя работа заключалась в том, чтобы убедить его».

Леонардо Ди Каприо и Джеймс Кэмерон / Кинориум

Вода была теплой

Кэмерон признал, что семимесячные съемки были напряженными, но говорит, что "сырые" сцены не были столь тяжелыми для его актеров, как кажется в фильме. "Вода в резервуаре была около 30 градусов, так что это походило на бассейн", – сказал он. "Все холодное, ледяное дыхание было добавлено позже".

фильмы "Титаник" / Кинориум

Кейт Уинслет и Леонардо Ди Каприо было тяжело просматривать фильм

"Мой американский акцент ужасен!", – говорила Винслет, которая в 2008 году получила Оскар за свою безупречную игру. Однако позже актриса сказала, что узнала гораздо больше о своей работе в кино и сожалеет, что не может эти знания применить сейчас. Что касается Ди Каприо, то сообщается, что он хохотал над тем, как выглядел ребенком в фильме.

Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет / Кинориум

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Кейт Уинслет срочно пришлось бриться во время съемок

В сцене, когда Роуз собирается сбежать с корабля, есть момент, когда Лео берет ее за руку, и потому, как Кэмерон освещал этот конкретный кадр, свет ловил все маленькие волоски на ее руке. Так что их пришлось побрить. "Мы прекращаем съемку, и визажист берет бритву и немного пены для бритья Gillette. Это было весело. Это я действительно помню", – вспоминала Винслет.

Кейт Уинслет / Кинориум

Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет мгновенно поладили

"Они были очень дружелюбны и полагались друг на друга", – вспоминал Кэмерон о своих юных звездах. Винслет говорила, что Ди Каприо действительно заботился о ней: "Он был просто великолепен – он не отходил от меня".

Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет / Кинориум