Интересно, что украинцы больше всего просматривали романтическую комедию "Ваши и наши". Среди сериалов в лидеры выбился детектив "Агентство "Локвуд и Ко".
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Самые популярные проекты Netflix за период с 30 января по 5 февраля
Самые рейтинговые фильмы
За период с 30 по 5 февраля в Украине больше всего заинтересовались новой романтической комедией Netflix "Ваши и наши" с Эдди Мерфи и Джоной Гиллом в главных ролях. По сюжету, двух влюбленных лос-анджелесских миллениалов разного происхождения ждет главное испытание отношений – знакомство с родителями. В результате начинается противостояние культур и семей.
"Ваши и наши": смотрите трейлер онлайн
Больше фильмов в рейтинге
- "Несокрушимый дух";
- "Памела, история любви";
- "Ножи наголо: Стеклянная луковица";
- "Бледно-голубой глаз";
- "На Западном фронте без перемен";
- "Красное сообщение";
- "Загадочное убийство";
- "Кот в сапогах 2: Последнее желание".
Самые рейтинговые фильмы Netflix / Фото Netflix
Самые рейтинговые сериалы
Самым популярным сериалом в Украине в этот период стал британский телесериал " Агентство "Локвуд и Ко" в жанре детективного триллера на основе одноименной серии книг Джонатана Страуда. По сюжету трое подростков начинают исследовать паранормальные явления и рискуют всем, чтобы раскрыть дьявольский сговор.
Больше сериалов в рейтинге
- "Джинни и Джорджия", 2 сезон;
- "Джинни и Джорджия", 1 сезон;
- "Уэнздей", 1 сезон;
- "Шантаж", 1 сезон;
- "Викинги: Вальгалла", 2 сезон;
- "Калейдоскоп", 1 сезон;
- "Викинги: Вальгалла", 1 сезон;
- "Изобретая Анну", 1 сезон;
- "Бумажный дом", часть 1.
Самые рейтинговые сериалы Netflix / Фото Netflix