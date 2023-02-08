Цікаво, що українці найбільше переглядали романтичну комедію "Ваші і наші". А серед серіалів в лідери вибився детектив "Агенція "Локвуд і Ко".

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Найпопулярніші проєкти Netflix за період від 30 січня до 5 лютого

Найрейтинговіші фільми

За період з 30 по 5 лютого в Україні найбільше зацікавилися новою романтичною комедією Netflix "Ваші і наші" з Едді Мерфі та Джоною Гіллом в головних ролях. За сюжетом, на двох закоханих лос-анджелеських міленіалів різного походження чекає головне випробування стосунків – знайомство з батьками. В результаті розпочинається протистояння культур та родин.

"Ваші і наші": дивіться трейлер онлайн

Більше фільмів у рейтингу

  • "Незламний дух";
  • "Памела, історія кохання";
  • "Ножі наголо: Скляна цибуля";
  • "Блідо-блакитне око";
  • "На Західному фронті без змін";
  • "Червоне повідомлення";
  • "Загадкове вбивство";
  • "Кіт у чоботях 2: Останнє бажання".

Найрейтинговіші фільми Netflix / Фото Netflix

Найрейтинговіші серіали

Найпопулярнішим серіалом в Україні за цей період став британський телесеріал "Агенція "Локвуд і Ко" у жанрі детективного трилера на основі однойменної серії книг Джонатана Страуда. За сюжетом, троє підлітків починають досліджувати паранормальні явища й ризикують усім, щоб розкрити диявольську змову.

Більше серіалів у рейтингу

  • "Джинні і Джорджія", 2 сезон;
  • "Джинні і Джорджія", 1 сезон;
  • "Венздей", 1 сезон;
  • "Шантаж", 1 сезон;
  • "Вікінги: Вальгалла", 2 сезон;
  • "Калейдоскоп", 1 сезон;
  • "Вікінги: Вальгалла", 1 сезон;
  • "Вигадана Анна", 1 сезон;
  • "Паперовий будинок", частина 1.

Найрейтинговіші серіали Netflix / Фото Netflix