Цікаво, що українці найбільше переглядали романтичну комедію "Ваші і наші". А серед серіалів в лідери вибився детектив "Агенція "Локвуд і Ко".
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Найпопулярніші проєкти Netflix за період від 30 січня до 5 лютого
Найрейтинговіші фільми
За період з 30 по 5 лютого в Україні найбільше зацікавилися новою романтичною комедією Netflix "Ваші і наші" з Едді Мерфі та Джоною Гіллом в головних ролях. За сюжетом, на двох закоханих лос-анджелеських міленіалів різного походження чекає головне випробування стосунків – знайомство з батьками. В результаті розпочинається протистояння культур та родин.
"Ваші і наші": дивіться трейлер онлайн
Більше фільмів у рейтингу
- "Незламний дух";
- "Памела, історія кохання";
- "Ножі наголо: Скляна цибуля";
- "Блідо-блакитне око";
- "На Західному фронті без змін";
- "Червоне повідомлення";
- "Загадкове вбивство";
- "Кіт у чоботях 2: Останнє бажання".
Найрейтинговіші фільми Netflix / Фото Netflix
Найрейтинговіші серіали
Найпопулярнішим серіалом в Україні за цей період став британський телесеріал "Агенція "Локвуд і Ко" у жанрі детективного трилера на основі однойменної серії книг Джонатана Страуда. За сюжетом, троє підлітків починають досліджувати паранормальні явища й ризикують усім, щоб розкрити диявольську змову.
Більше серіалів у рейтингу
- "Джинні і Джорджія", 2 сезон;
- "Джинні і Джорджія", 1 сезон;
- "Венздей", 1 сезон;
- "Шантаж", 1 сезон;
- "Вікінги: Вальгалла", 2 сезон;
- "Калейдоскоп", 1 сезон;
- "Вікінги: Вальгалла", 1 сезон;
- "Вигадана Анна", 1 сезон;
- "Паперовий будинок", частина 1.
Найрейтинговіші серіали Netflix / Фото Netflix