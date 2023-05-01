Готовьтесь плакать: 5 новых фильмов, от которых вы не сможете сдержать слез

Иногда лучший способ высвободить эмоции – хорошенько поплакать. И в этом вам поможет хорошая киноподборка душевных фильмов.

Именно для тех, кто хочет умилиться и пережить что-то незабываемое, мы подобрали пять фильмов, от которых вы точно не сможете сдержать слез. Так что хватайте коробку салфеток и готовьтесь к эмоциональной поездке.

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5 новых душевных фильмов, чтобы поплакать

"Пурпурные сердца", 2022 год

Фильм базируется на романе Тесс Уэйкфилд "Наши звезды", и рассказывает историю девушки, мечтающей о карьере певицы и морского пехотинца. В начале они делают вид, что влюблены, но впоследствии понимают, что все это было только иллюзией.

"Пурпурные сердца": смотрите трейлер онлайн

"Непрощенная", 2021 год

Драматический фильм режиссера Норы Фингшайдт по мотивам британского минисериала "Непрощенные" 2009 года по сценарию Салли Уэйнрайт. По сюжету Рут Слейтер выходит из тюрьмы после убийства шерифа, который хотел выселить ее и ее сестру, а их отец покончил жизнь самоубийством. Руфь ищет свою сестру Кэти, но ее питомцы не позволяют контактировать с ней.

"Непрощенная": смотрите трейлер онлайн

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"Верю в любовь", 2020 год

Фильм "Верю в любовь" снят по реальной истории жизни певца Джереми Кемпа, который писал песни о своих отношениях с любимой. Актер Кей Джей Апи, звезда сериала "Ривердейл", сыграл главную роль и сам исполнил все песни в фильме. Кемп помогал актеру максимально вероятно изобразить его на экране. За свое творчество Кемп получил множество престижных наград и выпустил 12 альбомов.

"Верю в любовь": смотрите трейлер онлайн

"В пяти шагах к любви", 2019 год

Режиссер Джастин Бальдони снял американскую мелодраму о двух главных героях, страдающих муковисцидозом. Условия этой болезни очень жесткие: во избежание заражения патогенной флорой, которая может уничтожить пересаженные им донорские легкие и привести к смерти, влюбленные должны держаться не ближе метра друг от друга и даже не касаться друг друга. Тем не менее, настоящая любовь не знает границ, и чем сильнее чувства, тем больше соблазн нарушить правила.

"В пяти шагах к любви": смотрите трейлер онлайн

"Путь домой", 2019 год

"Путь домой" – это семейный приключенческий фильм, рассказывающий о потерявшейся собаке по имени Белла, пока гналась за белкой, и ее попытку вернуться домой к своему хозяину Лукасу. Фильм снят по мотивам книги Брюса Камерона. Режиссером фильма стал Чарльз Мартин Смит, а главную героиню озвучила Брайс Даллас Ховард.

"Путь домой": смотрите трейлер онлайн