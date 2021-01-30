Иногда успех фильма – это четко выстроенная стратегия. Неправильный маркетинг, неудачное время для проката могут повлиять на кассовые сборы. Поэтому если вы устали от больших мейнстримных лент, наш список станет для вас небольшым утешением.

Источник: 24 канал

Эти ленты неоднократно признавали более чем достойными, а некоторые даже успели стать классикой мирового кинематографа. Редакция 24 канала выбрала для вас не популярные у широкого зрителя фильмы, которые точно привлекут ваше внимание, и, возможно, позволят посмотреть на кино с другой стороны.

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"Вход в пустоту"

Год выхода – 2009

Жанр – триллер, драма

Рейтинг IMDb – 7,3

Картина является небуквальной экранизацией "Тибетской книги мертвых". Именно ее восторженно перечитывал главный герой, чередуя досуг с употреблением психотропов и шумных вечеринок. В "Книге мертвых" описывается состояние человека между жизнью и смертью, когда он оглядывается на все, что с ним было и ненадолго становится их сторонним наблюдателем. Характерной особенностью ленты является то, что она полностью снята от первого лица, а фоном для истории становится Токио и его улочки, где на каждом доме ярко светит неоновая вывеска.

Над сценарием ленты режиссер Гаспар Ноэ работал 5 лет. И несмотря на то, что его фильмы никогда не приносили кассу, на создание "Входа в пустоту" удалось собрать 15 миллионов долларов. Конечно, лента провалилась в прокате, не понравилась критикам, но со временем вокруг нее вырос целый культ, и теперь чуть ли не каждый подросток в поисках неординарного обращается к ней.

"Вход в пустоту": смотрите трейлер фильма

"Дом, который построил Джек"

Год выхода – 2018

Жанр – триллер, ужасы

Рейтинг IMDb – 6,7

Свою скандальную репутацию режиссер Ларс Фон Триер поддерживал изо всех сил. Последним громким скандалом с его участием стала пресс-конференция на Каннском кинофестивале в 2013 году. На ней Триер заявил, что понимает Гитлера, за что и получил пожизненный "бан" с полным запретом когда-нибудь на него попасть.

Поэтому премьера последней ленты режиссера "Дом, который построил Джек", состоялась без него. Но это не помешало ей наделать шума. Критиков шокировал уровень показанного на экране насилия. По слухам, некоторые из зрителей теряли сознание и пытались выбраться из зала. И вопреки неоднозначной оценке прессы и непонимании зрителей, после 2 лет с момента выхода "Дом, который построил Джек" признали одной из лучших работ Ларса Фон Триера. Этот фильм – его исповедь, магнум опус, попытка еще раз утвердить манифест своего творчества. Смотреть на это очень и очень интересно.

"Дом, который построил Джек": смотрите трейлер фильма

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"Мертвые не умирают"

Год выхода – 2019

Жанр – ужасы, комедия

Рейтинг IMDb – 6,0

Современному зрителю Джим Джармуш известен лентами "Паттерсон" и "Выживут только любовники". На эти картины невозможно не обращать внимание, поэтому кажется удивительной низкая популярность его постироничного зомби-хоррора.

Джармуш взял за основу клишированные фильмы о зомби, которые убивают живых и возвращают к жизни мертвых. Кроме финала, в фильме нет ни одной непредвиденной сцены. Один из героев вообще на протяжении всей истории повторяет: "Что-то мне это не нравится!" А в конце мы узнаем, что... На самом деле, это спойлер, поэтому мы с вами не поделимся.

"Мертвые не умирают": смотрите трейлер фильма

"Мэнди"

Год выхода – 2018

Жанр – ужасы, боевик, триллер

Рейтинг IMDb – 6,5

То, что Николас Кейдж – дикий, ни для кого не секрет. В природе не существует фильма, где бы актер не проявлял свою фирменную экспрессию. В последние годы мы привыкли видеть Кейджа в лентах настолько проходных, что ни режиссер, ни сценарист, а иногда и страна производства не говорят совершенно ни о чем. Но в случае с "Мэнди" Николасу Кейджу или повезло, или актер наконец возвращается к хорошим ролям.

"Мэнди" – это история девушки, которую похищает тайный культ для осуществления малопонятных и опасных обрядов. Для героини ленты они заканчиваются очень плохо, и персонаж Кейджа, простой лесоруб, который решает отомстить.

Дикий неоново-лесной коктейль, полный гипнотических образов и аллюзий, который вам не захочется пропустить. Вы больше нигде в мире не увидите дуэль на бензопилах.

"Мэнди": смотрите трейлер фильма

"Внутренняя империя"

Год выхода – 2006

Жанр – драма, психологический триллер

Рейтинг IMDb – 6,9

Этот фильм не должен вам понравиться. Если вы ничего не поймете, впадете в легкую панику от увиденного, не переживайте: это абсолютно нормально. "Внутренняя империя" – это лента одновременно обо всем и ни о чем. Ее главные герои будто и не главные герои. Мы будто смотрим фильм, а будто и смотрим, как кто-то снимает фильм. Словом, большая мистерия.

Картину стоит воспринимать как эксперимент, ведь не все ленты должны вызывать у нас конкретные ощущения. Некоторые как раз и созданы для того, чтобы ставить нас в тупик и играть нашими эмоциями, как игрушкой.

"Внутренняя империя": смотрите трейлер фильма