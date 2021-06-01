5 шедевров Оскар Шортс – 2021, которые скоро выйдут на большие экраны

Компания Артхаус Трафик представила свежую подборку Оскар Шортс – коллекцию короткометражных фильмов-номинантов на премию Оскар-2021. 5 фильмов одним 127-минутным блоком выйдут на большие экраны 17 июня.

Итак, летом в кинотеатрах мы наконец увидим коллекцию лучших короткометражных фильмов года по версии Американской киноакадемии. А пока наслаждаемся трейлером, который презентовала компания Артхаус Трафик на своей ютуб-странице.

К теме Киноакадемия объявила шорт-лист Оскара-2021: попали ли украинские ленты в список

Оскар Шортс-2021: смотрите трейлер к подборке фильмов

"Два далеких незнакомца"

Год: 2020

Страна: США

Рейтинг IMDb: 6,9

Оригинальное название: Two Distant Strangers

Американская лента стала обладателем Оскар-2021. Она рассказывает о темнокожем парне, который попадает в петлю времени. Он вынужден снова и снова переживать смертельную схватку с полисменом, которая неотвратимо ждет его на пути домой. События фильма перекликаются с историей убийства Джорджа Флойда в мае 2020-го, которое стало катализатором антирасистского протестного движения Black Lives Matter.

"Два далеких незнакомца" 2020: смотрите трейлер

"Комната писем"

Год: 2020

Страна: США

Рейтинг IMDb: 6,8

Оригинальное название: The Letter Room

В фильме речь идет о сотруднике тюрьмы, которого переводят на работу в почтовую комнату, после чего он глубоко втягивается в личную жизнь одного заключенного. В главной роли – Оскар Айзек, известный зрителям по трилогии сиквелов "Звездных войн", а также по ленте "Внутри Льюина Дэвиса".

"Комната писем" 2020: смотрите трейлер

"Прощупывание"

Год: 2020

Страна: США

Рейтинг IMDb: 7,4

Оригинальное название: Feeling Through

Драма сталкивает нуждающегося подростка с глухослепым, который пытается попасть домой. Неожиданная встреча превращается в приключение. "Прощупывание" – первый фильм, в котором главную роль исполняет глухослепой актер.

"Прощупывание" 2020: смотрите трейлер

Читайте также Оскар-2021 побил антирекорд просмотров: еще в истории церемонии такого не было

"Подарок"

Год: 2020

Страна: Великобритания, Палестина

Рейтинг IMDb: 7,6

Оригинальное название: The Present

Призер BAFTA, Манхэттенского фестиваля короткометражных фильмов и многих других фестивалей и кинопремий. Это драма совместного производства Великобритании и Палестины. Особенно актуальная на фоне обострения конфликта между Израилем и Палестиной, она рассказывает о жизни посреди военных границ. Шопинг-тур на Западный берег реки Иордан оборачивается опасным путешествием, когда подарок на годовщину свадьбы становится объектом подозрения.

"Подарок" 2020: смотрите трейлер

"Белый глаз"

Год: 2020

Страна: Израиль

Рейтинг IMDb: 7,2

Оригинальное название: White Eye

Израильская драма затрагивает проблемы незащищенности беженцев. Она рассказывает о мужчине, который случайно находит на улице свой украденный велосипед. Однако новым владельцем оказался эритрейский беженец, который имеет иное видение ситуации. Кто из них двоих – настоящая жертва?

"Белый глаз" 2020: смотрите трейлер