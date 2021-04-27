Церемонию вручения кинопремии Оскар-2021, которую транслировал телеканал АВС, посмотрело рекордно низкое количество американцев – всего 9,85 миллиона. Это на 58% меньше, чем в 2020 году. Еще ни разу аудитория Оскара не опускалась ниже 10 миллионов зрителей.

Церемония Оскара была отложена на два месяца из-за пандемии COVID-19 и проходила одновременно в двух живописных локациях: на исторической Union Station в Лос-Анджелесе и в знаменитом театре "Долби". Вручение наград состоялось в ночь на 26 апреля.

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Как хотели исправить ситуацию с рейтингами

Американская киноакадемия прикладывала все усилия для того, чтобы сделать событие самым ожидаемым вечером в мире киноиндустрии. Организаторы отказались от выступлений звезд через Zoom и сократили основную часть трансляции до 3 часов, убрав все музыкальные номера к пре-шоу. Однако даже эти меры и новаторская режиссура церемонии от Стивена Содерберга (режиссера "Заражение") не помогли. Если принимать во внимание аудиторию от 18 до 49 лет, то падение еще больше – 64,2%.

Статистика просмотров Оскара в другие годы

Какими были антирекорды в других годах (по данным канала АВС):

в 2017 году церемонию смотрели 33 миллиона человек (тогда это был худший результат за последние 10 лет);

в 2018 году рейтинги упали до 26 миллионов;

в 2019 году – до 29,5 миллиона;

в 2020 году просмотры опустились до 23 миллионов зрителей.

В 2021 году в Голливуде раздали 23 золотых статуэтки. Лучший фильм – "Земля кочевников", а лучшим актером стал Энтони Хопкинс ("Отец").

Что известно о рейтинге других премий 2021 года

Основной причиной низкого рейтинга престижных премий называют пандемию коронавируса. Например, 7 лет назад трансляция Оскара собрала более 40 миллионов зрителей.

Низкие просмотры были в таких церемониях:

Золотой Глобус (6,9 миллиона зрителей на NBC)

Грэмми (8,8 миллиона зрителей на CBS).

У обоих премий этот показатель на более чем 50% меньше, чем в прошлом году.

Снижение рейтинга не задело любимые спортивные события и другие развлекательные программы: