Оскар-2021 побил антирекорд просмотров: такого еще в истории церемонии не было
Церемонию вручения кинопремии Оскар-2021, которую транслировал телеканал АВС, посмотрело рекордно низкое количество американцев – всего 9,85 миллиона. Это на 58% меньше, чем в 2020 году. Еще ни разу аудитория Оскара не опускалась ниже 10 миллионов зрителей.
Источник:Los Angeles Times
Церемония Оскара была отложена на два месяца из-за пандемии COVID-19 и проходила одновременно в двух живописных локациях: на исторической Union Station в Лос-Анджелесе и в знаменитом театре "Долби". Вручение наград состоялось в ночь на 26 апреля.
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Как хотели исправить ситуацию с рейтингами
Американская киноакадемия прикладывала все усилия для того, чтобы сделать событие самым ожидаемым вечером в мире киноиндустрии. Организаторы отказались от выступлений звезд через Zoom и сократили основную часть трансляции до 3 часов, убрав все музыкальные номера к пре-шоу. Однако даже эти меры и новаторская режиссура церемонии от Стивена Содерберга (режиссера "Заражение") не помогли. Если принимать во внимание аудиторию от 18 до 49 лет, то падение еще больше – 64,2%.
Статистика просмотров Оскара в другие годы
Какими были антирекорды в других годах (по данным канала АВС):
- в 2017 году церемонию смотрели 33 миллиона человек (тогда это был худший результат за последние 10 лет);
- в 2018 году рейтинги упали до 26 миллионов;
- в 2019 году – до 29,5 миллиона;
- в 2020 году просмотры опустились до 23 миллионов зрителей.
Что известно о рейтинге других премий 2021 года
Основной причиной низкого рейтинга престижных премий называют пандемию коронавируса. Например, 7 лет назад трансляция Оскара собрала более 40 миллионов зрителей.
Низкие просмотры были в таких церемониях:
- Золотой Глобус (6,9 миллиона зрителей на NBC)
- Грэмми (8,8 миллиона зрителей на CBS).
У обоих премий этот показатель на более чем 50% меньше, чем в прошлом году.
Снижение рейтинга не задело любимые спортивные события и другие развлекательные программы:
- Премьера "Эквалайзера" на канале CBS после "Супербоула" собрала более 20 миллионов зрителей;
- интервью Опры Уинфри с Меган Маркл и принцем Гарри во время телетрансляции посмотрели 17,1 миллиона зрителей.
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