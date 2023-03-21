Смейтесь на здоровье: 5 крутых комедий на вечер с качественной украинской озвучкой

Есть очень много крутых кинолент, которые можно посмотреть с качественной украинской озвучкой. Мы подготовили для вас подборку из 5 фильмов, которые отвечают этим критериям и могут быть отличным вариантом для вечернего просмотра.

Все комедии из материала Кино 24 имеют высокий рейтинг и немало одобрительных отзывов. Так что не волнуйтесь, выбирайте любую и наслаждайтесь!

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5 комедий на вечер с качественной украинской озвучкой

"Человек по имени Отто"

"Человек по имени Отто" – новая экранизация бестселлера "Мужчина по имени Уве" шведского писателя Фредрика Бакмана от режиссера Марка Форстера.

Отто Андерсон, шестьдесят три года, проживает на пригороде Питтсбурга. Поначалу кажется, что главный герой Отто ненавидит людей. Он тот же сосед, с которым не хочется встречаться. Мужчину раздражают любые проявления радости и даже человечности. Больше Отто докучает Марисоль – беременная мама двоих детей, недавно поселившаяся в доме по соседству. От нее Отто постоянно получает просьбы и вопросы. Каждый день происходит что-то, что мешает ему побыть в тишине. Он даже пытается совершить самоубийство, но постоянно что-то мешает. Муж чувствует себя комфортно только тогда, когда приходит на могилу к своей жене, недавно умершей.

"Человек по имени Отто": смотрите трейлер

"Банши Инишерина"

"Банши Инишерина" – комедийный фильм по сценарию и режиссуре Мартина МакДоны. Главные роли сыграли Брендан Глисон, Колин Фаррелл, Барри Киоган и другие.

События в картине изображают конец гражданской войны в Ирландии в 1923 году. По сюжету, на вымышленном ирландском острове Инишерин фолк-музыкант Колм Доэрти внезапно начинает игнорировать своего давнего друга Патрикия, что приводит к неожиданным последствиям для обоих.

"Банши Инишерина": смотрите трейлер

"Достать ножи: Стеклянная луковица"

Это комедия от сценариста и режиссера Райана Джонсона. По сюжету киноактер Эдвард Нортон играет Майлза Брона, миллиардера-технаря, который далеко не так гениален, как он думает. Ежегодно он собирает свою компанию - группу людей, которые самодовольно называют себя "Разрушителями" - для роскошного отдыха на выходных. На этот раз он отправил им всем многослойные головоломки, открыв которые, они получают приглашение к Стеклянному луку. Чтобы разгадать тайну убийства, к друзьям приобщается детектив Бенуа Бланк. А дальше начинается самое интересное.

"Достать ножи: Стеклянная луковица": смотрите трейлер

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"50 первых поцелуев"

Сюжет очень прост, но он коснется вас до глубины вашего сердца. Генри встречается с Люси. Люси же потеряла способность превращать воспоминания в длительную память после автокатастрофы. И каждый новый день приходится все начинать заново. И снова, и снова знакомиться с Генри. А Генри не теряет сил до борьбы за свою любовь.

"50 первых поцелуев": смотрите трейлер

"Стажер"

Это отличный выбор для того, чтобы расслабиться после долгого дня. Режиссером этого фильма является Нэнси Майерс, а главные роли исполняют Роберт Де Ниро и Энн Гетевэй. В фильме Роберт Де Ниро играет 70-летнего пенсионера, который решает начать стажировку в интернет-компании, принадлежащей Энн Гэтэуэй. Этот фильм позволяет зрителям увидеть, как два очень разных человека находят общий язык и становятся друзьями, несмотря на возрастные и культурные разницы.

"Стажер": смотрите трейлер