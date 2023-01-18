5 легких фильмов, которые следует просмотреть каждой семье: лучшая подборка

Хотя в этом году украинцы не почувствовали во весь дух Рождества и не имели праздничного настроения, нам удалось встретиться с семейной и провести время в семейном кругу. После праздников мы активно возвращаемся к работе, а вечер предлагаем разбавить просмотром легкого фильма.

Редакция Кино 24 составила подборку с 5 интересными фильмами для спокойного вечера. Берите любимых, друзей или родителей, садитесь поудобнее и наслаждайтесь игрой любимых актеров и красивой картинкой кино.

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5 фильмов для спокойного вечера

"Ла-Ла Ленд"

Романтический мюзикл, в котором талантливая Эмма Стоун ходит вечерним Лос-Анджелесом в окружении джаза и Райана Гослинга. Что интересно, во время сцены первого танца на актрисе одето ярко-желтое платье.

"Ла-Ла Ленд": смотрите трейлер

"Теперь я иду в дикую даль"

Приключенческий фильм друга Украины Шона Пенна, основывающийся на книге Джона Кракавера "В дикой глуши". В нем рассказывают историю путешественника из богатой семьи Кристофера Маккендлесса, отдавшего все свои деньги на благотворительность, а сам ставшего бродягой.

"Теперь я иду в дикую даль": смотрите трейлер

"Ловушка для родителей"

Это американская романтическая кинокомедия 1998 года режиссера и сценаристки Нэнси Мейерс. По сюжету главная героиня Голли Паркер находит очень похожую на себя девочку, которая оказывается ее сестрой. Узнав, что их родители развелись и "разделили" их между собой, они пытаются объединить семью снова.

"Ловушка для родителей": смотрите трейлер

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"Приключения Паддингтона"

Этот семейный фильм понравится каждой украинской семье. Фильм британского режиссера Пола Кинга рассказывает о приключениях милого мишку Паддингтона.

"Приключения Паддингтона": смотрите трейлер

"Миссис Даутфайр"

Высокий рейтинг комедийного фильма режиссера Криса Коламбуса 1993 года с Робином Уильямсом в главной роли говорит об одном – он однозначно достоин вашего внимания. Сюжет о том, как актер Дэниэль Хиллард разводится и может видеть своих троих детей только раз в неделю. Однако он находит выход и переодевается в волшебную и эксцентричную даму по имени миссис Даутфайр, чтобы наняться няней в свою же семью.

"Миссис Даутфайр": смотрите трейлер