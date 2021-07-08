Не только "Черная вдова": 5 лучших блокбастеров для семейного просмотра

Феерическая премьера года – релиз ленты "Черная вдова" состоялся уже сегодня, 8 июля. Редакция кино 24 подготовила обзор 5-ти лучших фильмов, которые также можно посмотреть в кинотеатре в июле.

Если вы не мыслите своего лета без шпионских фильмов, то эта подборка блокбастеров для вас!

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"Черная вдова"

8 июляBlack Widow

Наташа Романова вынуждена будет вспомнить свое прошлое и отправиться к месту своих тренировок – "Красной комнате". Окажется, что ее близкие были втянуты в опасный заговор. В частности, речь идет о сестре Елене, Алексее, который известен как Красный страж, и Мелине. Всем грозит опасность, поэтому Черная вдова поможет им и попытается уничтожить лагерь подготовки таких же безжалостных убийц, как она.

"Черная вдова" 2021: смотрите трейлер

"Круиз по джунглям"

29 июляJungle Cruise

Действия фильма разворачиваются в начале ХХ века. В приключенческом фильме вас ждет Двейн "Скала" Джонсон в роли капитана парохода. Он пытается найти лечебное дерево Амазонки вместе с британской путешественницей-исследовательницей, которую играет Эмили Блант. Их ждет опасное путешествие по джунглям Амазонки. Они планируют найти загадочное дерево, которое, согласно легендам, обладает целебными свойствами.

"Круиз по джунглям" 2021: смотрите трейлер

"Космический джем: новое поколение"

15 июляSpace Jam: A New Legacy

Лента "Космический джем: Новые Легенды" расскажет историю о том, как чемпион NBA и кумир миллионов Леброн Джеймс и любимый герой многих поколений Багз Банни окунутся в эпическое приключение. Из-за проделок искусственного интеллекта Леброн и его маленький сын Дом попадают в ловушку цифрового пространства. Теперь Леброн Джеймс должен сделать все, чтобы вернуться домой.

"Космический джем: Новое поколение" 2021: смотрите трейлер

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"Пороховой коктейль"

15 июляGunpowder Milkshake

Экшн-комедия с Карен Гиллан и Линой Хиди во взрывном сочетании сюжета: Ева и Скарлет – дочь и мать – обе работают наемными убийцами. Их отношения были непростыми. Но теперь, имея общую цель, женщины должны объединиться, чтобы уничтожить криминальный синдикат – Фирму, на который они раньше работали.

"Пороховой коктейль" 2021: смотрите трейлер

"Телохранитель жены киллера"

24 июняHitman'S Wife's Bodyguard

Киллеру международного уровня (Сэмюэл Л. Джексон) и его профессиональному телохранителю (Райан Рейнольдс) все-таки удалось подружиться. Теперь они объединяются, чтобы защитить жену наемного убийцы (Сальма Хаек). Приготовьтесь встретить Антонио Бандераса и Моргана Фримена, которые присоединились к одному из самых громких кинохитов этого лета!

"Телохранитель жены киллера" 2021: смотрите трейлер