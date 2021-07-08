Якщо ви не уявляєте свого літа без шпигунських фільмів, то ця добірка блокбастерів для вас!

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5 літніх блокбастерів для всієї сім’ї

"Чорна вдова"

Дата прем’єри: 8 липня

Оригінальна назва: Black Widow

Наташа Романова змушена буде пригадати своє минуле та вирушити до місця своїх тренувань – "Червоної кімнати". Виявиться, що її близькі були втягнуті до небезпечної змови. Зокрема, мова йде про сестру Елену, Олексія, відомого як Червоний вартовий, і Меліну. Всім загрожує небезпека, тому Чорна вдова допоможе їм та спробує знищити табір підготовки таких же безжальних вбивць, як вона.

"Чорна вдова" 2021: дивіться трейлер

"Круїз по джунглях"

Дата прем’єри: 29 липня

Оригінальна назва: Jungle Cruise

Дії фільму розгортаються на початку ХХ століття. В у пригодницькому фільмі на вас чекає Двейн "Скеля" Джонсон у ролі капітана пароплава. Він намагається знайти лікувальне дерево Амазонки разом із британською мандрівницею-дослідницею, яку грає Емілі Блант. На них чекає небезпечна подорож по джунглях Амазонки. Вони планують знайти загадкове дерево, яке, згідно з легендами, володіє цілющими властивостями.

"Круїз по джунглях" 2021: дивіться трейлер

"Космічний джем: Нове покоління"

Дата прем’єри: 15 липня

Оригінальна назва: Space Jam: A New Legacy

Стрічка "Космічний джем: Нові легенди" розкаже історію про те, як чемпіон NBA і кумир мільйонів Леброн Джеймс та улюблений герой багатьох поколінь Баґз Банні поринуть в епічну пригоду. Через витівки штучного інтелекту Леброн і його маленький син Дом потрапляють у пастку цифрового простору. Тепер Леброн Джеймс мусить зробити все, щоб повернутися додому.

"Космічний джем: Нове покоління" 2021: дивіться трейлер

До теми Оля Цибульська замість Зендеї: чиїми голосами заговорять у "Космічному джемі: Нові легенди"

"Пороховий коктейль"

Дата прем’єри: 15 липня

Оригінальна назва: Gunpowder Milkshake

Екшн-комедія з Карен Гіллан та Ліною Гіді у вибуховому поєднанні сюжету: Єва і Скарлет – донька та мати – обидві працюють найманими вбивцями. Їхні стосунки були непростими. Але тепер, маючи спільну мету, жінки повинні об'єднатися, щоб знищити кримінальний синдикат – Фірму, на який вони раніше працювали.

"Пороховий коктейль" 2021: дивіться трейлер

"Тілоохоронець дружини кілера"

Дата прем’єри: 24 червня

Оригінальна назва: Hitman’s Wife’s Bodyguard

Кілеру міжнародного рівня (Семюел Л. Джексон) і його професійному тілоохоронцю (Раян Рейнольдс) таки вдалось потоваришувати. Тепер вони об’єднуються, щоб захистити дружину найманого вбивці (Сальма Гаєк). Приготуйся зустріти Антоніо Бандераса і Морґана Фрімена, які приєдналися до одного з найгучніших кінохітів цього літа!

"Тілоохоронець дружини кілера" 2021: дивіться трейлер