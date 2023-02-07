От Золушки до секс-символа: 5 самых ярких образов Лили Джеймс в кино

С 9 февраля на больших экранах стартует премьера романтической комедии "К чему здесь любовь?" режиссера Шекхара Капура. Специально к новому релизу мы подготовили подборку лучших образов исполнительницы главной героини Лили Джеймс.

По сюжету фильма "К чему здесь любовь?", главные герои имеют противоположные взгляды на любовь и брак. Зои ищет счастья в приложениях для знакомств, а ее друг Каз женится на договоренности – как его пакистанские родственники. Зое и Казу придется разобраться в своих чувствах и исправить ошибки, чтобы стать счастливыми.

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Ленту подарили создатели культовых кинохитов "Дневник Бриджит Джонс" и "Реальная любовь".

"К чему здесь любовь?": смотрите трейлер ромкома

В роли Зои снялась известная британская актриса Лили Джеймс, обладательница премии Гильдии киноактеров, номинантка на Золотой глобус, Эмми и т.д. Лили доказала, что может сыграть и лирическую героиню, и агрессивную красавицу, а где именно – вам напомнит наш материал.

5 самых ярких образов Лили Джеймс

"Аббатство Даунтон" / Downton Abbey, 2010 – 2015 годы

Леди Роуз: британская роза

Лили Джеймс (настоящее имя Лили Томпсон она изменила, чтобы ее не путали с другой тезкой-актрисой) начинала с театра, где играла Дездемону, и мечтала о большом кино. Затем молодую красивую актрису стали приглашать в телешоу.

К известному сериалу "Аббатство Даунтон" Джеймс присоединилась, когда съемки 3-го сезона подходили к концу – она получила роль леди Роуз МакКлер. И в следующих двух сезонах героиня Джеймса становится одной из главных героинь. Лили удалось создать глубокий образ: сначала ее Роуз ведет себя неподобающе, но потом становится настоящей светской леди.

Критики сразу заметили глубокую игру красавицы Джеймс, назвав ее "настоящей английской розой".

Лили это сравнение только рассмешило: в одном из интервью она признавалась, что у нее не очень хорошие манеры, и на площадке за ней все время наблюдал историк, подсказывая, как правильно двигаться и держать салфетки. Эта роль благодаря громкому успеху "Аббатства" сделала Лили Джеймс узнаваемой и медийной. Но имидж "британской розы" за ней отчасти закрепился, а за роль она получила премию Гильдии киноактеров США.

Лили Джеймс в роли Леди Роуз / Кинориум

"Золушка" / Cinderella, 2015 год

Золушка: романтическая и решительная

Для Лили роль высокобюджетного проекта голливудской студии Walt Disney Pictures стала билетом в большое кино. На роль сказочной героини пробовались известные красотки мирового экрана: Алисия Викандер, Марго Робби, Эмма Уотсон, Сирша Ронан и другие. Но режиссер Кеннет Брана утвердил именно Лили Джеймс – она лучше всех подходила по обновленному образу Золушки – романтичной и одновременно решительной девушки.

Молодой актрисе пришлось не только брать уроки танцев и учиться гарцевать на лошадях, роль нуждалась в определенных жертвах! Съемки продолжались целыми днями, и Лили все это время ходила в тяжелом платье с корсетом. Поэтому она ела небольшими порциями и в основном в ее рацион входили соки, бульоны, чаи. Ничего тяжелого, ничего калорийного.

Но главная роль в сказке стоила таких усилий. В марте 2015 года лицо Лили Джеймс можно было увидеть на всех билбордах мира – Золушка сделала ее настоящей узнаваемой звездой.

Сейчас Лили признается, что много раз просматривала фильм и критиковала свою игру. А вот любители любят и голливудскую сказку, и лирическую решительную Лили.

Лили Джеймс в роли Золушки / Кинориум

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"На драйве" / Baby Driver, 2017 год

Дебби: Современная красавица

В блокбастере британского визионера Эдгара Райта Джеймс играет Дебби – любимую девушку главного героя Майлза по прозвищу "Беби" в исполнении Энселя Энгорта. Поначалу она не знает, что Майлз вынужден работать на преступников, но когда они оказываются в опасности, эта современная красавица проявляет характер и смелость.

Сначала на роль утвердили актрису Эмму Стоун, но она бросила проект, и роль предложили Лили. Британская звезда считает этот фильм романтическим экшеном, потому что в ленте кроме трюков есть красивая лав-стори. После выхода ленты образ Дебби косплеили разные модные издания, а девочки одевались как Лили в фильме.

Станьте культовым персонажем, когда самые крутые роли рядом исполняют Джейми Фокс и Джон Хэм – для этого нужна просто убийственная харизма.

Лили Джеймс в роли Дебби / Кинориум

"Мамма Миа! 2" / Mamma Mia! 2, 2018 год

Донна: В роли "молодой Мерил Стрип"

Роль в мюзикле "Mamma Mia! 2" стала для Джеймс новой ступенькой: потому что в этой роли ей пришлось петь, а главное – играть Донну в юности, героиню Мерил Стрип.

Действие происходит в конце 70-х годов: песни АВВА, брюки клеш, романы и увлечения – фильм рассказывает историю молодой Донны.

Лили не только брала уроки вокала – кстати, у актрисы сильный голос и поет профессионально! Также в период подготовки к роли Джеймс просмотрела все фильмы с молодой Мэрил Стрип, чтобы перенять ее специфические жесты и манеры.

Лили Джеймс признавалась, что было немного страшно – ей ведь не избежать сравнений с Мерил Стрип! "А с другой стороны, надо быть совсем глупой, чтобы упустить такую возможность", – говорила она в интервью.

Мюзикл понравился зрителям и стал удивительно успешным в бокс-офисе, да и кинокритики подверглись этим волшебствам, поэтому зря Лили волновалась.

Лили Джеймс в роли Донны / Кинориум

"Пэм и Томми" / Pam & Tommy, 2022 год

Пэм: секс-символ и культовая персона

Роль в минисериале "Пэм и Томми" стала скандальной в кинобиографии Лили Джеймс. Кинозвезда 1990-х Памела Андерсон, о которой сняли сериал, раскритиковала его – ее разозлило, что создатели не согласовали с ней проект. В сериале речь идет о скандальном секс-видео, которое было украдено из дома Памелы и ее мужа-барабанщика культовой группы Motley Crue Томми Ли (Себастиан Стэн), и распространено через интернет.

Кажется, роль в проекте стала для Лили величайшим испытанием за всю ее карьеру. Актрису гримировали для съемок по четыре часа, у нее были накладки на лоб, зубы, грудь, а также несколько платиновых париков. Джеймс смотрела записи с Памелой, научилась не только двигаться, как она, но и говорить с акцентом Андерсон! А главное – в процессе тяжелых сцен Лили почувствовала то, что пришлось пережить ее героини… Моментами кажется, что в кадре появляется сама Пэм, настолько Лили в гриме на нее похожа.

Эта роль стала самой громкой в карьере Джеймс, за нее актриса была номинирована на ряд престижных премий Золотой глобус, Эмми и другие.

Лили Джеймс в роли Пэм / Кинориум

Героиня нового ромкома "К чему здесь любовь?" имеет много черт от всех этих образов. Она смелая, откровенная, сексуальная и… романтичная. Кроме Лили Джеймс, в ленте снялись суперзвезда Эмма Томпсон, актер Шазад Латиф и другие британские звезды.

В украинских кинотеатрах – уже с 9 февраля !

Лили Джеймс в роли Зои / Прессслужба фильма